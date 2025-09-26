Amazon Audible è gratis: ascoltate audiolibri e podcast per tre mesi a costo zero

Se gli audilibri vi hanno sempre incuriositi ma non vi fidavate ad abbonarvi non sapendo se facessero veramente per voi, allora la soluzione è arrivata: potete infatti richiedere 3 mesi gratuiti di Amazon Audible per ascoltare gli audiolibri e i podcast senza spendere un singolo centesimo. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione rimarrà attiva fino al 16 ottobre ma è valida unicamente per i nuovi clienti (selezionati in modo casuale) che non si sono mai iscritti ad Audible o che non hanno usato la versione di prova gratuita da 12 mesi. Per sapere se potete accedere alla promozione, dovete semplicemente fare click sul link sopra indicato.
I vantaggi di Amazon Audible
Ricordiamo che dopo i tre mesi gratuiti, Amazon Audible si rinnova in automatico per 9,99€, ma potrete tranquillamente e con grande facilità annullare l'abbonamento prima della fine del terzo mese gratuito, se non volete proseguire. In ogni caso, il risparmio di questa offerta è di 29,97€. Si tratta della migliore promozione possibile che Amazon offre ed è perfetta per poter ascoltare almeno un libro con tutta calma e capire se l'abbonamento fa per voi.
Amazon Audible permette di scaricare i libri in formato audio e usarli anche offline. Il catalogo offre oltre 70.000 contenuti esclusivi che non troverete in altri servizi. Nella lista completa delle opere di Audible troverete anche grandi classici come Dune, Il Signore degli Anelli e non solo, ma anche romanzi moderni sia italiani che stranieri, ovviamente tradotti in italiano.