Google festeggia il suo compleanno con uno sconto del 20% sullo store ufficiale

Con l'avvicinarsi del suo anniversario, Google ha deciso di celebrare in modo diretto con gli utenti, proponendo una promozione lampo che durerà solo tre giorni. Dal 26 al 28 settembre 2025, il Google Store offrirà il 20% di sconto su una vasta selezione di prodotti hardware, semplicemente inserendo il codice BIRTHDAY27 al momento del checkout. È un'iniziativa che conferma l'impegno del colosso di Mountain View nel rendere i propri dispositivi più accessibili, ma anche un'occasione per fidelizzare la community di appassionati che ruota intorno all'ecosistema Pixel e Nest. Per accedere agli sconti, basta cliccare su questo link e inserire il codice BIRTHDAY27: lo sconto del 20% sarà applicato immediatamente, rendendo la procedura rapida e trasparente.

Il codice BIRTHDAY27 va applicato direttamente nel carrello , e lo sconto viene calcolato automaticamente su tutti i prodotti idonei. Una procedura semplice, pensata per favorire acquisti rapidi e trasparenti, senza passaggi complessi o condizioni nascoste.

La campagna promozionale è estesa alla maggior parte del catalogo del Google Store, ma non mancano alcune limitazioni: restano esclusi gli ultimi flagship della gamma Pixel 10 , i dispositivi smart Nest Audio e Nest Mini e i nuovi Pixel Watch 4. Una scelta prevedibile, visto che si tratta di prodotti appena lanciati o comunque al centro della strategia commerciale di Google. Nonostante ciò, le opportunità di risparmio non mancano, soprattutto per chi punta a smartphone di fascia alta delle generazioni precedenti o a dispositivi audio e wearable già consolidati.

I prodotti più interessanti da acquistare con lo sconto

Tra le opzioni disponibili, ci sono diversi dispositivi che rappresentano vere e proprie occasioni di acquisto. Google Pixel 9a è uno dei migliori smartphone della fascia media, che unisce l'ottimizzazione del software stock Android alla qualità fotografica superiore rispetto ai concorrenti diretti, e grazie allo sconto è acquistabile a 439,20€ . Il codice è utilizzabile anche su Pixel Buds Pro 2, auricolari true wireless che offrono cancellazione attiva del rumore, audio spaziale e un'integrazione profonda con l'ecosistema Android. Una scelta consigliata per chi cerca qualità sonora premium e comfort quotidiano, ora a 199,20€.

Pixel Buds Pro 2

Questi tre prodotti sono solo alcuni esempi: la promozione coinvolge infatti numerosi altri dispositivi, rendendola appetibile sia per chi vuole rinnovare il proprio smartphone sia per chi desidera arricchire la smart home con accessori targati Google.