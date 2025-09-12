NBA 2K26: prenderlo con questa promo è come una tripla allo scadere, (quasi) minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulla versione PS5 di NBA 2K26 . L'offerta attiva prevede uno sconto dell'11% che fa calare il prezzo del gioco fino a 71,99€ , solo 2€ in più rispetto al minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: NBA 2K26 è il nuovo titolo della serie, rilasciato lo scorso 5 settembre 2025. Questo capitolo porta l'esperienza del basket virtuale a un livello superiore, grazie a una tecnologia immersiva che sfrutta i filmati originali della NBA per offrire un gameplay sempre più realistico su console di nuova generazione

Ulteriori dettagli sul gioco

Con La mia Carriera, è possibile creare il proprio atleta ideale e intraprendere il percorso che porta da giovane promessa a superstar globale. La modalità MyTEAM permette di collezionare le più grandi leggende del passato e le star del presente, creando un roster personalizzato e affrontando sfide in modalità singolo o multiplayer.

SGA in NBA 2K26

Infine, con La mia NBA i giocatori possono vestire i panni di un general manager e scrivere nuove pagine della storia della lega. Per ulteriori approfondimenti e dettagli e per avere una visione complessiva del gioco, dai uno sguardo alla nostra recensione proprio di NBA 2K26.