L'attore di Snake in Metal Gear Solid 5 è stato arrestato

Il Dipartimento di Los Angeles ha affermato che "Sutherland è entrato nel veicolo, ha fisicamente assalito il guidatore (la vittima) e ha pronunciato minacce criminose" presso Sunset Boulevard e Fairfax Avenue intorno alla mezzanotte di lunedì 12 gennaio 2026. La vittima non ha subito ferite.

Kiefer Sutherland , noto nel mondo videoludico in quanto Snake di Metal Gear Solid 5 , è stato arrestato per presunta aggressione e minaccia a un autista a Hollywood, secondo quanto riportato dalla polizia del luogo.

Il passato di Sutherland e i ruoli che ha interpretato

La star televisiva è stata rilasciata dopo aver pagato una cauzione di 50.000 dollari e dovrà presentarsi alla Los Angeles Superior Court il 2 febbraio. Non ci sono dichiarazioni ufficiali sull'accaduto da parte dei rappresentanti dell'attore.

Kiefer Sutherland

Sutherland ha una storia di arresti. Nel 2007 è stato condannato a 48 giorni di carcere per guida in stato di ebbrezza e violazione della libertà vigilata. Due anni dopo, è stato arrestato per aver dato una testata a Jack McCollough, fondatore di Proenza Schouler, al Mercer Hotel di Manhattan. Le accuse sono state ritirate dopo che Sutherland e McCollough hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui lui si è scusato.

Sutherland è famoso per aver interpretato l'agente speciale Jack Bauer in 24 - ruolo per il quale ha vinto un Emmy e un Golden Globe -, il presidente degli Stati Uniti in Designated Survivor e Snake in Metal Gear Solid 5. Al cinema ha recitato in Ragazzi perduti (The Lost Boys, 1987), Stand by Me - Ricordo di un'estate (1986) e I tre moschettieri (1993).

Sutherland ha prestato la voce e il motion capture a Big Boss/Venom Snake in Metal Gear Solid 5, sostituendo David Hayter. Spiegando la decisione, il creatore di Metal Gear Hideo Kojima ha dichiarato: "Volevo che Snake avesse un'interpretazione più misurata, espressa attraverso sottili movimenti facciali e il tono della voce piuttosto che attraverso le parole".