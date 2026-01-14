0

Su Instant Gaming, Metaphor: ReFantazio è scontatissimo: acquista uno dei migliori JRPG degli ultimi anni ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su uno dei migliori JRPG degli ultimi anni: Metaphor: ReFantazio.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/01/2026
Metaphor: ReFantazio
Metaphor: ReFantazio
Metaphor: ReFantazio
Articoli News Video Immagini

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su uno dei migliori JRPG degli ultimi anni: si tratta di Metaphor: ReFantazio che viene messo in sconto del 69% per un costo totale e finale d'acquisto di 26,34€ (IVA inclusa). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del gioco dal box qui giù: Metaphor: ReFantazio racconta una storia di unità, speranza e destino in un mondo fantasy attraversato da profonde divisioni. L'avventura è ambientata nel Regno Unito di Euchronia, un vasto paese sconvolto dall'assassinio del re, evento che ha fatto precipitare il regno nel caos. In seguito a questa tragedia viene invocata un'antica magia, conosciuta solo dal sovrano: la magia regale, che dà inizio al misterioso Torneo del Trono.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il protagonista, accompagnato dalla fedele fata Gallica, intraprende un lungo viaggio per spezzare la terribile maledizione che grava sul principe di Euchronia, creduto morto da tutti. Per riuscirci, dovrà attraversare l'intero paese, esplorando città, dungeon e terre lontane a bordo del trasvettore, scoprendo paesaggi suggestivi accompagnati da musiche coinvolgenti e filmati in stile anime.

Metaphor Boss Challenge Mode Screenshot 3

Durante il viaggio, sarà fondamentale partecipare al Torneo del Trono e stringere alleanze con compagni provenienti da tribù diverse. Il protagonista appartiene alla tribù degli Elda, considerata impura e perseguitata dalla religione di stato, rendendo il suo cammino ancora più difficile e carico di significato. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Su Instant Gaming, Metaphor: ReFantazio è scontatissimo: acquista uno dei migliori JRPG degli ultimi anni ad un prezzo bassissimo