Su Instant Gaming, Metaphor: ReFantazio è scontatissimo: acquista uno dei migliori JRPG degli ultimi anni ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su uno dei migliori JRPG degli ultimi anni: si tratta di Metaphor: ReFantazio che viene messo in sconto del 69% per un costo totale e finale d'acquisto di 26,34€ (IVA inclusa). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del gioco dal box qui giù: Metaphor: ReFantazio racconta una storia di unità, speranza e destino in un mondo fantasy attraversato da profonde divisioni. L'avventura è ambientata nel Regno Unito di Euchronia, un vasto paese sconvolto dall'assassinio del re, evento che ha fatto precipitare il regno nel caos. In seguito a questa tragedia viene invocata un'antica magia, conosciuta solo dal sovrano: la magia regale, che dà inizio al misterioso Torneo del Trono.