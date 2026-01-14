Su Instant Gaming, Metaphor: ReFantazio è scontatissimo: acquista uno dei migliori JRPG degli ultimi anni ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su uno dei migliori JRPG degli ultimi anni: si tratta di Metaphor: ReFantazio che viene messo in sconto del 69% per un costo totale e finale d'acquisto di 26,34€ (IVA inclusa). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del gioco dal box qui giù: Metaphor: ReFantazio racconta una storia di unità, speranza e destino in un mondo fantasy attraversato da profonde divisioni. L'avventura è ambientata nel Regno Unito di Euchronia, un vasto paese sconvolto dall'assassinio del re, evento che ha fatto precipitare il regno nel caos. In seguito a questa tragedia viene invocata un'antica magia, conosciuta solo dal sovrano: la magia regale, che dà inizio al misterioso Torneo del Trono.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il protagonista, accompagnato dalla fedele fata Gallica, intraprende un lungo viaggio per spezzare la terribile maledizione che grava sul principe di Euchronia, creduto morto da tutti. Per riuscirci, dovrà attraversare l'intero paese, esplorando città, dungeon e terre lontane a bordo del trasvettore, scoprendo paesaggi suggestivi accompagnati da musiche coinvolgenti e filmati in stile anime.
Durante il viaggio, sarà fondamentale partecipare al Torneo del Trono e stringere alleanze con compagni provenienti da tribù diverse. Il protagonista appartiene alla tribù degli Elda, considerata impura e perseguitata dalla religione di stato, rendendo il suo cammino ancora più difficile e carico di significato. Qui la nostra recensione.