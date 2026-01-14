Tuttavia, fra i migliori giochi per PS5 in uscita nel 2026 spiccano diversi altri titoli di grande spessore: il sorprendente Control Resonant, l'ancora misterioso Phantom Blade Zero, l'affascinante Nioh 3 e l'inquietante Resident Evil Requiem, oltre a produzioni first party decisamente attese come Marvel's Wolverine, Saros e Marathon, la nuova esperienza multiplayer sviluppata da Bungie.

L'anno che è appena cominciato sarà molto importante per PlayStation 5 : la console Sony si ritroverà alle prese con un lancio, quello di GTA 6, che verrà trattato quasi come un'esclusiva alla luce delle vendite che senza dubbio sarà in grado di innescare; e PS5 Pro, da questo punto di vista, si confermerà come la piattaforma migliore su cui giocare il nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games.

Alla luce del talento di Remedy Entertainment e delle tante qualità dell'avventura con protagonista Jesse Faden, questo nuovo capitolo della saga si pone senza dubbio come uno dei giochi più interessanti in arrivo su PS5 (e non solo) nel corso del 2026. Avete letto la nostra anteprima di Control Resonant ?

Si tratta di una novità che rivoluziona di fatto la formula dell'originale Control, coinvolgendoci in una serie di combattimenti viscerali contro avversari man mano più forti, mentre la città attorno a noi cade progressivamente vittima della forza oscura che l'ha invasa e corrotta, e di cui dovremo fermare l'avanzata prima che sia troppo tardi.

Come sua sorella, in questo momento impegnata altrove, anche Dylan possiede abilità molto particolari che nel gioco avremo la possibilità di utilizzare per avere ragione dei nostri nemici, in combinazione con il devastante Aberrant: un'arma mutaforma che tuttavia non è stata pensata per gli attacchi a lungo raggio, bensì per dare vita a spettacolari scontri corpo a corpo.

Ambientato sette anni dopo gli eventi del primo capitolo, Control Resonant ci mette nei panni di Dylan Faden, il fratello di Jesse, che si è risvegliato da un lungo coma ed è stato subito "ingaggiato" dal Federal Bureau of Control per occuparsi di una minaccia ultradimensionale che ha superato il confinamento della Oldest House e sta infettando Manhattan.

Stando ai trailer presentati finora, l'esperienza promette di essere tanto ricca quanto coinvolgente, grazie alla presenza di un cast di personaggi davvero accattivanti e pronti a raccontarci una storia dal grande potenziale, che ruota attorno al desiderio di rivalsa di un gruppo di criminali che però si ritrovano ad avere a che fare con qualcosa di più grande di loro.

Per la prima volta, in Grand Theft Auto VI seguiremo le vicende di una coppia di protagonisti, Jason Duval e Lucia Caminos , alle prese con le difficoltà, la violenza e le ambizioni di una città che non dorme mai, Vice City, e che offre opportunità virtualmente infinite a chi ha la forza e il coraggio di coglierle... qualunque sia il rischio che è necessario correre.

Come accennato in apertura, Sony considera GTA 6 quasi un'esclusiva PlayStation , visto che PS5 e PS5 Pro saranno senz'altro le piattaforme di riferimento per il nuovo blockbuster di Rockstar Games, in arrivo il prossimo novembre. E fra i publisher si è scatenata una vera e propria gara, dietro le quinte, per evitare a tutti i costi un confronto diretto.

Marathon

Si è parlato tanto di Marathon, nel bene e nel male: il nuovo progetto di Bungie punta a portare su PS5 un'esperienza multiplayer nuova e divertente, ambientata in un universo fantascientifico particolarmente intrigante sul piano estetico e narrativo, e non mancherà di mettere a frutto la grande esperienza dello studio autore di Halo e Destiny.

Uno dei personaggi di Marathon

La struttura del gioco è fondamentalmente quella di un extraction hero shooter, con sei squadre da tre giocatori che si contendono la stessa mappa, esplorando gli scenari, combattendo fra di loro e raccogliendo bottino fino appunto all'estrazione, che consentirà ai vincitori di conservare le ricompense ottenute mentre gli altri perderanno tutto.

Sei i personaggi disponibili al lancio, che includono varianti votate all'attacco, altre disegnate per essere agili e imprevedibili, altre ancora capaci di muoversi furtivamente e diventare invisibili: una varietà intrigante ma anche necessaria, al fine di confermare i presupposti di un progetto che miscela meccaniche competitive e cooperative puntando anche e soprattutto sulla diversificazione.

Uno dei personaggi di Marathon che, giustamente, corre nella mappa

Vanno valutate in questa maniera elementi come il meteo dinamico, il limite di tempo per l'estrazione e la possibilità che si verifichino eventi casuali in grado di mischiare le carte in tavola sul più bello, ribaltando la situazione quando i giochi sembravano ormai fatti: abbiamo parlato di questo e altro quando abbiamo provato l'alpha di Marathon.