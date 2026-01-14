Un nuovo album orchestrale festeggia i 30 anni di Chrono Trigger

Square Enix ha appena pubblicato un nuovo album orchestrale pensato per celebrare il 30° anniversario del gioco di ruolo giapponese Chrono Trigger. Si chiama "Chrono Trigger Orchestral Arrangement - Melodies Across Time" e per adesso è disponibile soltanto in formato digitale.

L'album propone dei nuovi arrangiamenti orchestrali di 10 brani tratti dal classico per Super Nintendo.

Le musiche presenti nell'album sono state composte principalmente da Yasunori Mitsuda (con un brano che include contributi di Nobuo Uematsu, il celebre compositore della serie Final Fantasy) e arrangiate dai musicisti Kosuke Yamashita e Hideaki Haginomori per il Concerto Orchestrale del 30° Anniversario di Chrono Trigger. Si tratta di un evento speciale che si terrà più avanti questo mese al Tokyo International Forum - Hall A, il 17 e 18 gennaio, e che vedrà la Tokyo Philharmonic Orchestra eseguire dal vivo questi arrangiamenti.