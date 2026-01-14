Un nuovo album orchestrale festeggia i 30 anni di Chrono Trigger

Square Enix ha appena pubblicato un nuovo album orchestrale pensato per celebrare il 30° anniversario del gioco di ruolo giapponese Chrono Trigger. Si chiama "Chrono Trigger Orchestral Arrangement - Melodies Across Time" e per adesso è disponibile soltanto in formato digitale.
L'album propone dei nuovi arrangiamenti orchestrali di 10 brani tratti dal classico per Super Nintendo.
Le musiche presenti nell'album sono state composte principalmente da Yasunori Mitsuda (con un brano che include contributi di Nobuo Uematsu, il celebre compositore della serie Final Fantasy) e arrangiate dai musicisti Kosuke Yamashita e Hideaki Haginomori per il Concerto Orchestrale del 30° Anniversario di Chrono Trigger. Si tratta di un evento speciale che si terrà più avanti questo mese al Tokyo International Forum - Hall A, il 17 e 18 gennaio, e che vedrà la Tokyo Philharmonic Orchestra eseguire dal vivo questi arrangiamenti.
Le tracce
Vediamo l'elenco completo delle tracce di Chrono Trigger Orchestral Arrangement - Melodies Across Time:
-
Presentiment / Chrono Trigger
(Musica: Yasunori Mitsuda / Arrangiamento: Kosuke Yamashita)
-
Secret of the Forest / Wind Scene
(Musica: Yasunori Mitsuda / Arrangiamento: Kosuke Yamashita)
-
Courage and Pride / Frog's Theme
(Musica: Yasunori Mitsuda / Arrangiamento: Hideaki Haginomori)
-
Lab 16's Ruin / Robo's Theme
(Musica: Yasunori Mitsuda / Arrangiamento: Hideaki Haginomori)
-
The Day the World Revived / Lavos' Theme
(Musica: Yasunori Mitsuda / Arrangiamento: Kosuke Yamashita)
-
Brink of Time / Delightful Spekkio / Fanfare 3
(Musica: Yasunori Mitsuda / Arrangiamento: Kosuke Yamashita)
-
Primitive Mountain / Ayla's Theme
(Musica: Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda / Arrangiamento: Hideaki Haginomori)
-
Determination / Wings That Cross Time
(Musica: Yasunori Mitsuda / Arrangiamento: Kosuke Yamashita)
-
World Revolution / Last Battle
(Musica: Yasunori Mitsuda / Arrangiamento: Kosuke Yamashita)
-
To Far Away Times
(Musica: Yasunori Mitsuda / Arrangiamento: Hideaki Haginomori)
Per chi volesse l'edizione fisica, c'è da aspettare, perché uscirà a fine mese e solo in Giappone. Copie importate sono già disponibili in preordine sullo store Square Enix in Nord America e nel Regno Unito rispettivamente a 32,99 dollari / 34,99 sterline.
Per chi non volesse attendere o cercasse un'opzione più economica, l'album è già acquistabile in digitale su piattaforme come Amazon e iTunes al prezzo di 12,9o euro. Per altre opzioni di acquisto, andate sulla pagina ufficiale dell'album. Al momento non sono disponibili opzioni di streaming.