L'Antitrust italiano si schiera contro WhatsApp: per noi sarà ancora possibile usare i chatbot IA di terze parti

Meta, la società madre di WhatsApp, ha infatti annunciato che esenterà gli utenti italiani dai nuovi termini d'uso in vigore da domani 15 gennaio 2026 , permettendo loro di continuare a utilizzare chatbot di terze parti come ChatGPT, Copilot e Perplexity direttamente all'interno della celebre app di messaggistica. La vicenda affonda le radici in un'istruttoria avviata dall'Antitrust nel luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante .

In un panorama digitale sempre più dominato dall'intelligenza artificiale, l'Italia si distingue come un caso unico a livello europeo e globale grazie all'intervento dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust).

La contesa tra l'autorità italiana e WhatsApp

Il fulcro della contesa riguarda le regole introdotte da Meta il 15 ottobre precedente, le quali miravano a impedire l'integrazione di intelligenze artificiali rivali in WhatsApp Business, favorendo esclusivamente Meta AI. Il 24 dicembre 2024, l'Autorità ha adottato una misura cautelare imponendo a Menlo Park di sospendere l'applicazione di tali restrizioni, ritenute dannose per la concorrenza e per la libertà di scelta dei consumatori.

Per ottemperare all'ordine, pur annunciando ricorso, Meta ha comunicato a fornitori e sviluppatori che l'esclusione dalle nuove regole avverrà su base geografica: i sistemi riconosceranno gli utenti italiani attraverso il prefisso telefonico internazionale "+39". Chiunque utilizzi un numero italiano potrà dunque continuare a integrare e interagire con chatbot esterni.