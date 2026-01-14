Parte dall'Italia il nuovo tour europeo di Nobuo Uematsu, compositore delle colonne sonore dei Final Fantasy

Dopo il trionfo dei concerti italiani del 2025, Nobuo Uematsu , il compositore delle colonne sonore di tantissimi Final Fantasy e di numerosi altri titoli iconici, è pronto a tornare in Europa con un nuovo tour che prenderà il via proprio dall'Italia. La data inaugurale è fissata per il 2 maggio 2026 al Teatro Nazionale di Milano , che ospiterà la speciale "tappa zero" prima dell'inizio ufficiale della tournée europea.

Dettagli del concerto

Ad affiancare Uematsu sul palco, insieme al conTIKI Show, ci sarà Sarah Àlainn, artista scelta da Yasunori Mitsuda come voce di Xenoblade Chronicles e successivamente protagonista anche in Valkyria Revolution e Monster Hunter Rise. Àlainn accompagnerà il Maestro per l'intera tournée in qualità di special guest, arricchendo lo spettacolo con la sua voce cristallina e interpretazioni intense dei brani più amati.

I protagonisti del concerto

La formazione del conTIKI Show vede confermati Michio Okamiya alle chitarre, Chihiro Fujioka alle percussioni, lo stesso Uematsu alle tastiere, Rie Tozuka alle letture e all'autoharp e Nubia al violoncello.

Dopo la data milanese, il tour farà tappa ad Amsterdam il 5 maggio e a Parigi il 9 maggio. Ulteriori date, previste per l'autunno, verranno annunciate in un prossimo futuro. Il concerto promette un viaggio musicale esclusivo nella produzione più recente di Uematsu, con brani originali composti per il conTIKI Show e nuovi arrangiamenti di grandi classici della saga di Final Fantasy.

L'evento è organizzato da Hidden Door, società guidata da Lucio Campani, già nota per le principali convention pop e nerd italiane, mentre la produzione è affidata a Yellow Echoes, guidata da Mario Petillo, già responsabile di progetti come Metal Gear in Concert, Echoes of Light - Yoko Shimomura, i concerti italiani di Gustavo Santaolalla e il precedente tour italiano di Uematsu.

I biglietti per la data di Milano sono già disponibili sul sito ufficiale di Hidden Door, fino a esaurimento. In un secondo momento sarà inoltre possibile acquistare i biglietti per il meet & greet, che includerà autografo e foto con Nobuo Uematsu, anch'essi disponibili fino a esaurimento.