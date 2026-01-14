AMD Ryzen 7 9850X3D, trapela la data di uscita: vendite al via dopo l’embargo sulle recensioni

Le informazioni emergono mentre i primi sample destinati alla stampa specializzata sono già in distribuzione. I test indipendenti sono quindi imminenti e dovrebbero partire nei prossimi giorni, in vista della pubblicazione delle recensioni ufficiali. Resta invece ancora aperto il tema del prezzo, non comunicato da AMD al momento dell'annuncio, ma al centro di diverse ipotesi basate sui precedenti modelli della stessa famiglia.

Il calendario delle uscite hardware di inizio 2026 si arricchisce di un nuovo evento: AMD ha confermato che il processore Ryzen 7 9850X3D sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 29 gennaio 2026 , segnando un nuovo passo nell'evoluzione della gamma X3D pensata soprattutto per il gaming.

Le novità sul processore Ryzen 7 9850X3D

Secondo quanto confermato da Videochartz, l'embargo sulle recensioni del Ryzen 7 9850X3D scadrà il 28 gennaio. Solo dal giorno successivo, il 29 gennaio, il processore sarà effettivamente in vendita. Le informazioni sull'embargo indicano inoltre che non saranno consentite prevendite, impedendo di fatto l'apertura dei preordini contestualmente alla pubblicazione delle recensioni.

La data di uscita confermata dai documenti AMD finiti nelle mani di Videochartz

La data di uscita commerciale era già stata anticipata nei giorni scorsi attraverso un rivenditore francese, che aveva inserito il prodotto a catalogo prima dell'annuncio ufficiale. Un'indicazione che si è poi rivelata corretta e che ha trovato conferma nei documenti interni.

Il Ryzen 7 9850X3D non sarà accompagnato da altri modelli X3D al debutto. In particolare, non è prevista l'uscita simultanea di un eventuale Ryzen 9 9950X3D, che non è stato presentato al CES 2026. AMD ne ha comunque anticipato l'arrivo in futuro, senza fornire indicazioni temporali più precise.

Dal punto di vista del posizionamento, il nuovo processore non andrà a sostituire il Ryzen 7 9800X3D, ma si affiancherà a quest'ultimo. AMD ha confermato che entrambi i modelli rimarranno a listino, ampliando la scelta per chi cerca le massime prestazioni nei videogiochi. Questa convivenza potrebbe tradursi in un aggiustamento dei prezzi del modello precedente, anche se al momento non vi sono annunci ufficiali in tal senso. Proprio il prezzo del Ryzen 7 9850X3D resta uno degli elementi più attesi. Il Ryzen 7 9800X3D si era posizionato a 479 dollari e, secondo le indicazioni attuali, il nuovo modello potrebbe collocarsi su una cifra simile, se non identica. Tuttavia, fino a una comunicazione ufficiale, ogni valutazione resta puramente speculativa.