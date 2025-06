Dal Wholesome Direct 2025 arriva un carico di giochi che ci riportano al relax e all'evasione dalla realtà

Da notare peraltro che il Wholesome Direct non è solo una vetrina per le produzioni indie di questo tipo ma anche un'iniziativa volta ad aiutare gli sviluppatori nella pubblicazione dei giochi e finanziare alcune iniziative benefiche . L'organizzazione ha devoluto 200.000 dollari a Save the Children, AbleGamers, Palestine Children's Relief Fund e International Rescue Committee, e quest'anno le vendite dal merchandise andranno a Point of Pride, un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro dedicata al sostegno e alla salvezza delle vite trans attraverso l'accesso alle cure per l'affermazione del genere.

Dopo le full immersion di azione, horror, combattimenti e varie forme combinate di questi elementi che dominano le produzioni standard, come abbiamo visto anche alla recente Summer Game Fest, trovarsi di fronte a una sfilza di giochi che puntano soprattutto alla riflessione, contemplazione e interazione pacifica risulta decisamente rinfrescante per l'anima e anche quest'anno il Wholesome Direct ha svolto questa funzione alla perfezione.

Anche quest'anno, all'interno del caos tempestoso della Summer Game Fest si è svolto il Wholesome Direct 2025, che assomiglia sempre più a una sorta di oasi di pace all'interno di una settimana fitta di eventi di grosso calibro. Non che si tratti di una presentazione dal basso ritmo anche questa, tutt'altro: con decine di titoli mostrati, la diretta si è svolta come una vera e propria raffica di annunci e presentazioni, ma il tono utilizzato e ovviamente il tema dominante tra i giochi presentati è tutto rivolto al relax e alla fuga dalla realtà verso mondi più pacifici, colorati e piacevoli.

I giochi pubblicati da Wholesome

La prima parte della presentazione ha messo in evidenza un trittico di giochi pubblicati direttamente dalla divisione publishing di Wholesome Games, che hanno avuto uno spazio di rilievo nel corso dell'evento.

Una scena di esplorazione domestica in Fishbowl

Il primo è Fishbowl, un'avventura narrativa che racconta una storia di formazione e maturazione con eventi che si svolgono nell'arco di un mese, nel quale la protagonista ventunenne Alo trova il suo primo lavoro in una nuova città e si ritrova a ripercorrere ricordi e relazioni passate mentre arreda la casa dopo il trasloco, risolvendo puzzle e riflettendo sulle cose della vita.

A seguire c'è un titolo che si è già fatto alquanto conoscere durante la Steam Next Fest passata: si tratta di Is This Seat Taken? Un bizzarro, ma geniale puzzle sviluppato da Poti Poti Studio, caratterizzato da un particolare stile quasi da vecchio Game Boy e incentrato su una premessa molto originale: trovare il posto a sedere a vari personaggi all'interno di diverse situazioni, in base alle richieste di ognuno di questi e in modo che tutti alla fine siano soddisfatti.

Un esempio di puzzle in Is This Seat Taken: trovare posto per tutti in un autobus, soddisfando le esigenze

Un concetto semplice ma in qualche modo quasi esistenziale, nel trovare il giusto spazio nel mondo per tutti: potete conoscerlo meglio con la demo disponibile su Steam. Infine, MakeRoom di Kenney è una variazione su tema dell'ormai celebra Unpacking, con la possibilità di organizzare diverse ambientazioni come veri e propri diorami, costruendo e arredando diversi spazi con una grande quantità di oggetti e dando a ognuno un tocco personale.