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Snack World: Reloaded ha un nuovo trailer in occasione del TGS 2026

Level-5 è tornata a far vedere il suo bizzarro Snack World: Reloaded in occasione del Tokyo Game Show 2026 con un nuovo trailer del gameplay: vediamo di nuovo questo remake.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/09/2026
Una scena di Snack World: Reloaded

Level-5 torna a mostrare anche Snack World: Reloaded in occasione del Tokyo Game Show 2026 in partenza, attraverso un nuovo trailer giapponese che mostra qualcosa di questa riedizione di un action RPG alquanto particolare.

Annunciato da Level-5 lo scorso aprile, si tratta di una versione riveduta e corretta, con grafica migliorata, dell'originale avventura RPG con elementi da dungeon crawler a base di "spuntini" e altre bizzarrie, costruita come franchise trans-media che comprende anche un anime, come da tradizione Level-5.

Il nuovo trailer pubblicato qui sotto consente di vedere qualcosa del gameplay di Snack World: Reloaded, che ovviamente riprende concetto e struttura dell'originale, a sua volta migliorato poi nell'edizione Snack World: Esploratori di Dungeon Gold.

Un remake a base di spuntini

Snack World: Reloaded ha dunque una grafica migliorata, che punta a dare la sensazione di esplorare dei diorami accuratamente costruiti a mano in maniera artigianale, ma sempre con la particolare caratterizzazione cartoonesca.

Il remake sarà anche arricchito con l'aggiunta di una nuova modalità che consentirà ai giocatori di controllare Chup, il protagonista dell'anime collegato, e vivere una nuova storia dalla sua particolare prospettiva.

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Il remake sarà inoltre caratterizzato da vari miglioramenti effettuati al gameplay e al sistema di controllo, di fatto proponendo un'esperienza di gioco decisamente migliorata rispetto all'originale, uscito nel 2020 su Nintendo Switch.

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