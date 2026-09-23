Titan Quest 2 ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Il gioco sarà disponibile al prezzo di 59,99 euro su console e di 49,99 euro su Steam ed Epic Games Store . Ricordiamo che su PC il gioco attualmente è in accesso anticipato al prezzo di 34,99 euro. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto.

THQ Nordic e gli sviluppatori di Grimlore Games hanno annunciato la data di uscita di Titan Quest 2 . Il debutto dell'action GDR è fissato per il prossimo 19 gennaio su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Altre novità in arrivo nelle prossime settimane

Titan Quest 2 è un action GDR con visuale isometrica ambientato in un mondo basato sulla mitologia greca. Nel gioco vestiamo i panni di un guerriero che ha il compito di affrontare e sconfiggere Nemesis, la Dea della Vendetta che sta corrompendo i Fili del Destino. I giocatori potranno personalizzare a piacimento il proprio eroe e combinare due diffferenti maestrie per creare una classe ibrida unica. Non manca la possibilità di giocare in multiplayer online assieme ad altri utenti, per esplorare il mondo ricco di sorprese, sfide e insidie che caratterizza il gioco.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi verranno condivisi nuovi dettagli sul lancio. Gli sviluppatori menzionano infatti dei bonus interessanti per i preordini, ma anche "una creature mistica e un tesoro nascosto" che verranno svelati da qui alla pubblicazione. Promettono inoltre che anche dopo il lancio il titolo verrà supportato con aggiornamenti, espansioni, nuove aree da esplorare, funzionalità aggiuntive e nuovi sviluppi narrativi.