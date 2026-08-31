Ned Luke di GTA 5 difende GTA 6 e pensa che chi lo critica sia "fuori di testa"

Ned Luke, l'attore che ha interpretato Michael De Santa in Grand Theft Auto V , ha preso le difese di GTA 6 dalle critiche di alcuni giocatori secondo cui il nuovo capitolo di Rockstar Games sarebbe troppo simile al precedente . Luke, pur non facendo parte del cast del nuovo capitolo, ha commentato l'Extended Look, respingendo senza troppi giri di parole i paragoni con il gioco del 2013.

Fuori di testa

Alla domanda sulle presunte somiglianze tra GTA V e GTA VI, l'attore ha risposto: "Non assomiglia per niente a Grand Theft Auto V. Penso che siano completamente fuori di testa". Luke ha poi scherzato sul livello di dettaglio raggiunto dal protagonista Jason, aggiungendo: "Vi dirò una cosa: io non sono mai stato così bello".

Secondo Luke, una delle differenze più evidenti rispetto al precedente capitolo riguarda il modo in cui si muovono i personaggi. L'attore ha invitato a osservare con attenzione le animazioni, sottolineando come le camminate risultino ora molto più naturali: "Le camminate sono vere camminate umane. Noi avevamo ancora un po' di quella componente meccanica nelle camminate e nel modo in cui stavamo in piedi".

Luke ha attribuito il miglioramento soprattutto ai progressi tecnologici compiuti da Rockstar negli oltre tredici anni trascorsi dal lancio di GTA V. Per spiegare la portata del salto generazionale, ha ricordato anche il passaggio da GTA IV a GTA V: "La tecnologia è cresciuta a passi da gigante. Tra GTA V e GTA IV, la nostra grafica aveva lasciato GTA IV anni luce indietro. Non erano nemmeno paragonabili".

L'attore ha inoltre difeso la resa visiva di GTA VI rispetto a Red Dead Redemption 2, altro titolo Rockstar spesso utilizzato come termine di paragone. Commentando i dubbi di chi non considera il nuovo gioco nettamente superiore al titolo del 2018, Luke è stato altrettanto diretto: "Mi dispiace, ragazzi, ma vi sbagliate. Qui la grafica supera quella di Red Dead".

Nell'Extended Look, Rockstar ha mostrato numerosi elementi del nuovo capitolo, dalle attività secondarie alle missioni della storia, passando per un sistema di ricercato rielaborato e una maggiore attenzione alle animazioni e ai dettagli del mondo di gioco. Luke ha citato in particolare anche la qualità degli aerei, degli elicotteri e delle esplosioni automobilistiche come esempi dei progressi compiuti dallo studio.

Grand Theft Auto VI è attualmente previsto per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.