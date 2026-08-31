Sony potrebbe tenere uno State of Play a settembre 2026

Molto probabile

"Sto lavorando per confermare la data; ma uno State of Play a settembre sembra incredibilmente probabile e imminente." Ha scritto.

PlayStation 5

L'ipotesi sarebbe inoltre in linea con le abitudini di Sony. Negli ultimi due anni, infatti, gli State of Play di settembre si sono tenuti nella parte finale del mese, rispettivamente il 25 settembre 2025 e il 24 settembre 2024. In precedenza, nel 2021, una presentazione PlayStation era stata organizzata il 9 settembre. Insomma, qualcosa potrebbe esserci, per accompagnare l'inizio della stagione più proficua in termini di vendite.

Un eventuale State of Play avrebbe diversi motivi d'interesse, considerando il calendario dei prossimi mesi. A settembre è previsto il lancio di Marvel's Wolverine, l'esclusiva PlayStation sviluppata da Insomniac Games, mentre l'arrivo di Grand Theft Auto VI a novembre rende particolarmente importante il periodo tra settembre e ottobre, tradizionalmente ricco di uscite.

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali da parte di Sony né una data precisa per l'eventuale evento, quindi prendete il tutto con le dovute cautele.