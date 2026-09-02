Avengers: Doomsday è stato girato senza una sceneggiatura completa: "improvvisiamo"

Di norma questo tipo di produzioni vengono studiate nei minimi dettagli, ma a questo giro la produzione ha deciso di improvvisare un po' e lavorare senza sceneggiatura completa .

Avengers: Doomsday è probabilmente uno dei film più attesi dai fan delle pellicole supereroistiche. Promette di dare nuova forza al Marvel Cinematic Universe e di proporre un grande blockbuster.

Le parole dei registi di Avengers: Doomsday

"Consideriamo sempre la sceneggiatura come un organismo vivente", ha dichiarato Joe Russo, secondo quanto riportato da Associated Press.

"Siamo registi che lavorano molto sull'improvvisazione e sulle prove. Ci piace vedere cosa gli attori portano ai personaggi, e a volte non li si ha a disposizione fino a pochi giorni o poche settimane prima delle riprese. E molto spesso è proprio lì che avviene la magia."

Vedremo a dicembre se questa strategia avrà pagato oppure se il risultato finale sarà sotto le aspettative. Ricordiamo infine che Disney+ rivela la lista dei film da vedere prima di Avengers: Doomsday.