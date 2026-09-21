Il nuovo trailer di Thief: The Dark Project Remastered mostra il gameplay rinnovato e tanti furti

In occasione del PC Gaming Show organizzato in occasione del Tokyo Game Show 2026, è stato presentato un nuovo trailer di gameplay di Thief: The Dark Project Remastered , che mostra in azione il gioco in forma completamente restaurata. Quindi è possibile non solo ammirare la grafica in alta risoluzione, ma anche i nuovi strumenti di selezione dell'equipaggiamento di Garrett, il protagonista e tante altre novità piccole e grandi introdotte dagli sviluppatori.

Il trailer

Sviluppato in origine da Looking Glass Studios nel 1998, Thief: The Dark Project ha introdotto un'enorme quantità di innovazioni, distinguendosi per l'uso della luce e del suono come meccaniche fondamentali per eludere le guardie e muoversi furtivamente, disincentivando l'approccio diretto.

La riedizione, sviluppata tramite il motore proprietario di Nightdive, il KEX Engine, accorpa in un'unica soluzione i contenuti del gioco base e quelli dell'aggiornamento Thief Gold pubblicato nel 1999. I giocatori avranno così a disposizione le dodici missioni originali più le tre aggiuntive, che introducono ulteriori dettagli narrativi e nuovi tipi di nemici. Ci sarà anche una campagna sviluppata direttamente da Nightdive ad arricchire il tutto.

La trama vede come protagonista Garrett, un orfano cresciuto dall'antico ordine dei Custodi e addestrato come Master Thief. Muovendosi all'interno di livelli complessi e dalla struttura non lineare, il giocatore deve sfruttare il suo equipaggiamento per rubare tesori e raggiungere diversi obiettivi, riducendo al minimo le vittime. Ad ampliare la longevità contribuisce la presenza di tre livelli di difficoltà, che modificano direttamente gli obiettivi di ciascuna missione.

Sul fronte tecnico, Nightdive ha implementato il supporto a risoluzioni fino a 4K e un framerate di 120 FPS. Numerosi anche gli aggiornamenti mirati a modernizzare la fruizione del gioco. Tra questi figurano l'introduzione di una ruota per la selezione rapida di armi e oggetti, un selettore per rigiocare le singole missioni e il pieno supporto ai controller attuali, comprensivo di vibrazione e mira giroscopica.

Completano il pacchetto l'aggiunta degli obiettivi, una galleria contenente materiale di lavorazione e retroscena sullo sviluppo e, aspetto particolarmente rilevante per il titolo, il supporto nativo per le campagne create dai fan, che permetterà di accedere direttamente dall'interno del gioco a migliaia di ore di missioni aggiuntive realizzate dalla community nel corso degli anni.