Le cuffie Razer Kraken X Lite sono in offerta su Amazon: risparmia e immergiti nei tuoi giochi preferiti

Su Amazon, oggi, le cuffie da gaming Razer Kraken X Lite sono protagoniste di un'interessante offerta: la promo prevede uno sconto attivo del 30% per un prezzo totale e finale di 34,99€ . Puoi acquistarle direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Le Razer Kraken X Lite sono cuffie da gaming progettate per offrire comfort elevato, leggerezza e un'esperienza audio coinvolgente durante lunghe sessioni di gioco. Grazie al peso di soli 230 grammi , risultano estremamente leggere e permettono di giocare per molte ore senza creare una sensazione di affaticamento.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Le cuffie integrano un microfono cardioide pieghevole, progettato per catturare la voce in modo chiaro riducendo i rumori provenienti dai lati e dalla parte posteriore. Questo permette comunicazioni più nitide durante partite online e sessioni multiplayer. Il comfort è assicurato dai cuscinetti auricolari ovali con rivestimento in similpelle e dall'archetto regolabile, costruito per adattarsi facilmente alla testa e resistere all'utilizzo quotidiano.

I driver da 40 mm personalizzati offrono un suono potente, con bassi profondi e dettagli realistici, permettendo di percepire ogni effetto sonoro, dai passi più leggeri alle grandi esplosioni. Grazie alla connessione tramite jack da 3,5 mm, le Razer Kraken X Lite sono compatibili con numerose piattaforme, tra cui PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 1 e 2 e dispositivi mobili.