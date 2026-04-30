The Immortal John Triptych annunciato su PC e console: raccoglie tre folli avventure di Joe Richardson

Potrebbe risultare nuovo a molti, ma chi ha avuto a che fare con i titoli di Joe Richardson sa bene quale sia il valore di questo The Immortal John Triptych, una raccolta che propone tutte insieme tre avventure del folle autore, in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.

All'interno della raccolta troviamo dunque le tre avventure incentrate sui dipinti di epoca rinascimentale, legate dal medesimo stile ma con storie totalmente differenti e scollegate e anche meccaniche diverse:

Four Last Things

The Procession to Calvary

Death of the Reprobate

Non c'è ancora una data di uscita ma il pacchetto è previsto arrivare nel corso del 2026 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, facendo dunque compiere a tutti e tre i titoli il passaggio a definitivi multipiattaforma.