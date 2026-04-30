The Immortal John Triptych annunciato su PC e console: raccoglie tre folli avventure di Joe Richardson

Potrebbe risultare nuovo a molti, ma chi ha avuto a che fare con i titoli di Joe Richardson sa bene quale sia il valore di questo The Immortal John Triptych, una raccolta che propone tutte insieme tre avventure del folle autore, in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.
All'interno della raccolta troviamo dunque le tre avventure incentrate sui dipinti di epoca rinascimentale, legate dal medesimo stile ma con storie totalmente differenti e scollegate e anche meccaniche diverse:
- Four Last Things
- The Procession to Calvary
- Death of the Reprobate
Non c'è ancora una data di uscita ma il pacchetto è previsto arrivare nel corso del 2026 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, facendo dunque compiere a tutti e tre i titoli il passaggio a definitivi multipiattaforma.
Tre avventure dissacranti
Tutti e tre i giochi sono costruiti in maniera molto particolare: si tratta di avventure grafiche assimilabili ai classici punta e clicca, ma caratterizzati da ambientazioni, personaggi ed elementi grafici tratti da vari quadri e opere di vari autori, di epoca medievale e rinascimentale.
La caratteristica principale di tutte e tre le avventure è il dissacrante umorismo dell'autore, Joe Richardson, che non si tira indietro dallo scherzare su argomenti anche piuttosto "caldi", demolendo con il sarcasmo una notevole serie di convenzioni religiose, sociali e culturali legate all'ambientazione storica in cui si svolgono le trame, ma non solo.
Lo stile ricorda quello dei Monty Python, con i vari giochi che mettono in sequenza scene assolutamente folli e decisamente esilaranti, ma senza rinunciare comunque a proporre enigmi da risolvere.
Pubblicato da Akupara Games e sviluppato da Joe Richardson Games, The Immortal John Triptych è un triplice titolo che consigliamo di tenere d'occhio.