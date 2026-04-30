Xbox in crisi? I dipendenti avranno un'email Xbox per rafforzare l'identità del brand

La novità riguarda direttamente i dipendenti: nelle prossime settimane verranno assegnati nuovi indirizzi email con dominio @xbox.com . Un cambiamento simbolico, ma inserito in una strategia più ampia che mira a consolidare il posizionamento del brand sia all'interno dell'azienda sia verso l'esterno.

"Siamo Xbox"

Secondo quanto emerso da comunicazioni interne, i nuovi indirizzi diventeranno il metodo predefinito per l'invio delle email. Resterà comunque la possibilità di continuare a utilizzare gli indirizzi @microsoft.com se lo desiderano. In parallelo, anche i dipendenti di Mojang riceveranno indirizzi dedicati @mojang.com, mantenendo comunque gli alias Microsoft.

La capa di Xbox, Asha Sharma

L'obiettivo è rendere più coerente l'identità della divisione Xbox, allineandola a quella di altre realtà già integrate nell'ecosistema. Studi come Activision e Bethesda, infatti, continuano a utilizzare domini propri, e la scelta di uniformare almeno in parte la comunicazione punta a creare una presenza più riconoscibile nei rapporti con partner e sviluppatori.

Non si tratta della prima volta che vengono utilizzati indirizzi @xbox.com. In passato alcuni dipendenti potevano richiederli manualmente tramite il reparto IT, ma è la prima volta che l'assegnazione avviene su larga scala e in modo sistematico. Questo passaggio segna quindi un cambio di approccio, più strutturato e centralizzato.

La decisione si inserisce nel programma "We are Xbox", recentemente rilanciato dai vertici della divisione. In una nota interna firmata dalla dirigenza, viene delineata una strategia che mette al centro il marchio Xbox come elemento unificante. Tra gli indicatori chiave per valutare il successo futuro figurano il numero di utenti attivi giornalieri e quattro aree considerate prioritarie: hardware, contenuti, esperienza e servizi.

Il cambiamento degli indirizzi email può sembrare marginale, ma riflette una direzione precisa. In un momento in cui il settore gaming è sempre più frammentato tra piattaforme, servizi e studi acquisiti, Microsoft punta a rafforzare una narrativa comune attorno a Xbox. Anche i dettagli operativi, come un dominio email, diventano strumenti per costruire coerenza. E chissà, magari anche per aiutare a risollevare i conti della divisione gaming.