Subnautica 2 sarà pubblicato da Krafton, i preparativi per l'accesso anticipato procedono a gonfie vele

Krafton ha confermato che sarà il publisher di Subnautica 2, dopo che alcune modifiche alle pagine del gioco su Steam, Epic Games Store e Xbox avevano fatto pensare a cambiamenti radicali in seguito alla diatriba legale che ha coinvolto l'azienda e lo studio Unknown Worlds.
Parliamo di una vicenda lunga e intricata, iniziata lo scorso luglio, quando Krafton ha licenziato i fondatori di Unknown Worlds e rimandato l'accesso anticipato di Subnautica 2 al 2026. Secondo quanto emerso, la decisione sarebbe stata presa per evitare il pagamento di un bonus da 250 milioni di dollari legato al raggiungimento di un determinato target di vendite entro il 2025, bonus concordato al momento dell'acquisizione dello studio. La questione è poi approdata in tribunale, fino alla sentenza favorevole ai fondatori di Unknown Worlds, che ha portato al reintegro del CEO Ted Gill e al ripristino del bonus da 250 milioni previsto dagli accordi originali.
Tutto procede liscio in vista dell’accesso anticipato
Come notato da alcuni utenti, negli ultimi giorni le pagine digitali di Subnautica 2 indicavano Unknown Worlds sia come sviluppatore sia come publisher, suggerendo che, dopo la battaglia legale, lo studio avesse concordato una separazione consensuale da Krafton e riacquistato i diritti dell'IP di Subnautica.
Niente di tutto ciò: l'ipotesi è stata smentita dall'ultimo report finanziario di Krafton, pubblicato nelle scorse ore, che conferma che sarà proprio la compagnia sudcoreana a occuparsi della pubblicazione. Il documento sottolinea inoltre che i preparativi per l'accesso anticipato, previsto per il 2026, stanno procedendo senza intoppi.
Secondo il report, i test delle build preliminari hanno ricevuto una "reazione positiva confermata attraverso le prove dell'Early Access nelle regioni chiave", mentre per quanto riguarda i contenuti futuri si parla dell'arrivo di "nuovi contenuti, inclusa la modalità cooperativa, con aggiornamenti continui dopo il lancio tramite un modello di sviluppo aperto".