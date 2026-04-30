Subnautica 2 sarà pubblicato da Krafton, i preparativi per l'accesso anticipato procedono a gonfie vele

Krafton ha confermato che sarà il publisher di Subnautica 2, dopo che alcune modifiche alle pagine del gioco su Steam, Epic Games Store e Xbox avevano fatto pensare a cambiamenti radicali in seguito alla diatriba legale che ha coinvolto l'azienda e lo studio Unknown Worlds.

Parliamo di una vicenda lunga e intricata, iniziata lo scorso luglio, quando Krafton ha licenziato i fondatori di Unknown Worlds e rimandato l'accesso anticipato di Subnautica 2 al 2026. Secondo quanto emerso, la decisione sarebbe stata presa per evitare il pagamento di un bonus da 250 milioni di dollari legato al raggiungimento di un determinato target di vendite entro il 2025, bonus concordato al momento dell'acquisizione dello studio. La questione è poi approdata in tribunale, fino alla sentenza favorevole ai fondatori di Unknown Worlds, che ha portato al reintegro del CEO Ted Gill e al ripristino del bonus da 250 milioni previsto dagli accordi originali.