Gli smartphone reggono la crisi: a sorpresa spedizioni in crescita, ma il mercato resta fragile

Il mercato globale degli smartphone apre il 2026 con numeri leggermente positivi , ma il quadro resta incerto. Secondo le stime di Omdia, nel primo trimestre sono state distribuite 298 milioni e 500 mila unità, con una crescita dell'1 per cento su base annua.

Una crescita "fasulla"?

Una delle principali leve di questa crescita è stata l'anticipo delle spedizioni da parte dei produttori. Aziende come Samsung e Apple hanno accelerato la distribuzione per contrastare l'aumento previsto dei costi di memoria e componenti. Questa strategia ha sostenuto i volumi nel breve periodo, ma ha anche gonfiato le scorte lungo la filiera.

Le spedizioni di smartphone dal 2022 a oggi

Sul fronte opposto, la domanda resta debole. L'inflazione continua a comprimere il potere di acquisto, riducendo la spesa per beni non essenziali e allungando i cicli di sostituzione degli smartphone. Il risultato è uno squilibrio tra dispositivi inviati ai canali di vendita e vendite effettive al pubblico.

Guardando ai produttori, Samsung mantiene la leadership con 65 milioni e 400 mila unità spedite, in crescita dell'8 per cento. Il risultato è sostenuto sia dai modelli economici della serie A nei mercati emergenti sia dalla fascia alta con la linea Galaxy S26.

Lo spostamento delle quote di mercato tra i principali produttori di smartphone dal 2022 a oggi

Apple segue con 60 milioni e 400 mila unità, segnando un aumento del 10 per cento. La serie iPhone 17 traina le vendite, con buoni risultati per i modelli Pro e Pro Max e una forte crescita in Cina, dove si registra un incremento del 42 per cento su base annua.

Situazione più complessa per Xiaomi, che scende a 33 milioni e 800 mila unità con un calo del 19 per cento. Il marchio risente maggiormente dell'aumento dei costi nei dispositivi sotto i 200 dollari (circa 185 euro), segmento dove i margini sono più ridotti. Oppo e vivo completano la top cinque con rispettivamente 30 milioni e 700 mila e 21 milioni e 300 mila unità, entrambe in calo.

Le spedizioni di smartphone aggiornate al primo trimestre 2026

Tra i marchi in crescita si segnala Honor, che raggiunge 19 milioni e 200 mila unità e registra un aumento del 19 per cento, grazie soprattutto all'espansione nei mercati internazionali.