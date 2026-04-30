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Gioca senza interruzioni con la base di ricarica PS5 Trust GXT 255W, disponibile al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la base di ricarica Trust GXT 255W per controller DualSense con uno sconto del 32%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/04/2026
Base Trust GXT 255W

Se vuoi giocare senza interruzioni e assicurarti che il tuo DualSense sia sempre carico, la base Trust GXT 255W è su Amazon a 16,89 € rispetto al prezzo consigliato di 24,99 €, permettendoti di risparmiare il 32%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ricarica veloce, LED e cuscinetti antiscivolo

Questa base di ricarica, proposta nella colorazione bianca, ti permetterà di ricaricare il tuo DualSense in meno di 3 ore. Basterà semplicemente inserire il controller nel supporto e la ricarica verrà avviata automaticamente. Inoltre, la base è dotata di illuminazione LED multicolore che ti permetterà di monitorare lo stato di carica, offrendo al tempo stesso un tocco di stile alla tua postazione.

Base Trust GXT 255W
Base Trust GXT 255W

Il controller resterà sempre stabile e ben posizionato, grazie al supporto antiscivolo. Lato connettività, invece, troviamo un cavo di ricarica USB-C-C da 1 metro, da poter collegare facilmente. Si tratta di un accessorio indispensabile per chi ha bisogno di giocare senza interruzioni, usufruendo al tempo stesso di un prodotto compatto e poco ingombrante.

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