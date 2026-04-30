Gioca senza interruzioni con la base di ricarica PS5 Trust GXT 255W, disponibile al minimo storico

Se vuoi giocare senza interruzioni e assicurarti che il tuo DualSense sia sempre carico, la base Trust GXT 255W è su Amazon a 16,89 € rispetto al prezzo consigliato di 24,99 €, permettendoti di risparmiare il 32%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Ricarica veloce, LED e cuscinetti antiscivolo
Questa base di ricarica, proposta nella colorazione bianca, ti permetterà di ricaricare il tuo DualSense in meno di 3 ore. Basterà semplicemente inserire il controller nel supporto e la ricarica verrà avviata automaticamente. Inoltre, la base è dotata di illuminazione LED multicolore che ti permetterà di monitorare lo stato di carica, offrendo al tempo stesso un tocco di stile alla tua postazione.
Il controller resterà sempre stabile e ben posizionato, grazie al supporto antiscivolo. Lato connettività, invece, troviamo un cavo di ricarica USB-C-C da 1 metro, da poter collegare facilmente. Si tratta di un accessorio indispensabile per chi ha bisogno di giocare senza interruzioni, usufruendo al tempo stesso di un prodotto compatto e poco ingombrante.