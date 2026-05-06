Annunciato BeastLink, un action multiplayer con mostri colossali dagli autori di GTA: The Trilogy

Il gioco è attualmente in sviluppo, con la pubblicazione in accesso anticipato prevista per l'inizio dell'estate per PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ). Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio. Nel caso dovesse incuriosirvi, potrete provare il gioco tramite una closed beta per PC in programma per l'8 maggio.

Grove Street Games, studio noto per aver lavorato alla remaster della raccolta GTA: The Trilogy per le piettaforme moderne, ha annunciato BeastLink , un frenetico gioco action multiplayer dove umani e dei Kaiju si danno battaglia .

I primi dettagli

Il team di Grove Street Games descrive BeastLink, come un'esperienza d'azione su larga scala in cui umani, veicoli e bestie titaniche si affrontano in metropoli completamente distruttibili.

Il giocatore deve combattere in ambienti urbani devastati, raccogliere il prezioso siero e usarlo per creare un Link con enormi Kaiju, ognuno dotato di abilità e stili di combattimento unici. È possibile giocare sia come umano sia come mostro, affrontando diverse modalità in solitaria o in multiplayer.

Mentre i Kaiju possono fare affidamento sull'enorme stazza e i loro poteri sovrannaturale. Gli umani dovranno utilizzare armi da fuoco e sfruttare veicoli come auto, elicotteri, carri armati e aerei per supportare la squadra e scatenare il caos, abbattendo edifici e modificando radicalmente la mappa.

Il gioco impiega la tecnologia proprietaria SuperDestruction, ogni elemento dello scenario può essere ridotto in macerie, trasformando ogni partita in un campo di battaglia diverso. Con mappe per fino a 32 giocatori, una crescente selezione di Beasts e una narrativa che indaga sulle origini dell'apocalisse, BeastLink promette un'esperienza competitiva e spettacolare su scala mai vista.