Windrose distrugge gli SSD dei giocatori? Il team è corso ai ripari con una patch

Windrose sembra proprio essere uno dei nuovi fenomeni di Steam, considerando che l'avventura survival ad ambientazione piratesca sta andando veramente forte su PC, ma nella sua sempre più folta community stava dilagando nei giorni scorsi anche la paura che il gioco potesse distruggere gli SSD dei giocatori, a lungo andare, cosa che ha spinto il team a pubblicare degli aggiornamenti correttivi.
La questione è tutta da verificare a dire il vero, ma diverse segnalazioni dimostravano come la versione iniziale di Windrose tendesse a far lavorare moltissimo le memorie a stato solido dei PC, portando a frequenti picchi di scrittura fino a 30 megabytes al secondo, cosa che stava facendo preoccupare gli utenti.
Si parlava della possibilità che Windrose comportasse la scrittura di circa 1,3 GB in soli 60-90 secondi di gioco: una tale attività, peraltro scarsamente giustificata, portata avanti per periodi di tempo piuttosto lunghi potrebbe risultare dannosa per gli SSD.
Notevoli miglioramenti con l'ultima patch
Al di là della correttezza o meno di tali preoccupazioni, c'era evidentemente qualcosa che non andava nel sistema di accesso alla memoria di Windrose, anche perché altri titoli dello stesso genere come Enshrouded o Valheim non presentano un'attività così intensa.
Per tagliare la testa al toro, tra i vari aggiornamenti applicati dalla recente patch di inizio maggio il team ha lavorato anche su questo fronte ed è probabile che continui a ottimizzare la questione.
Per il momento, lo studio Kraken Express ha riferito che "l'utilizzo del disco durante il gameplay è stato ridotto", sebbene non abbia fornito poi informazioni più specifiche sulla questione.
In effetti, le rilevazioni effettuate dallo youtuber Pixel Operative dimostrano che Windrose ora fa registrare picchi di scrittura più bassi, intorno ai 15 megabytes al secondo, e sembrano anche durate meno.
Nel frattempo, abbiamo visto che Windrose ha fatto delle vendite eccezionali e ha svelato i piani per il futuro.
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