Windrose distrugge gli SSD dei giocatori? Il team è corso ai ripari con una patch

Windrose sembra proprio essere uno dei nuovi fenomeni di Steam, considerando che l'avventura survival ad ambientazione piratesca sta andando veramente forte su PC, ma nella sua sempre più folta community stava dilagando nei giorni scorsi anche la paura che il gioco potesse distruggere gli SSD dei giocatori, a lungo andare, cosa che ha spinto il team a pubblicare degli aggiornamenti correttivi.

La questione è tutta da verificare a dire il vero, ma diverse segnalazioni dimostravano come la versione iniziale di Windrose tendesse a far lavorare moltissimo le memorie a stato solido dei PC, portando a frequenti picchi di scrittura fino a 30 megabytes al secondo, cosa che stava facendo preoccupare gli utenti.

Si parlava della possibilità che Windrose comportasse la scrittura di circa 1,3 GB in soli 60-90 secondi di gioco: una tale attività, peraltro scarsamente giustificata, portata avanti per periodi di tempo piuttosto lunghi potrebbe risultare dannosa per gli SSD.