Windrose ha fatto delle vendite eccezionali e festeggia con un trailer

Windrose è entrato nella sua terza settimana e lo studio di sviluppo Kraken Express e l'editore Pocketpair Publishing hanno deciso di svelare i numeri fatti finora dal gioco, festeggiandoli con un nuovo trailer. Si parla di più di 1.500.000 di copie vendute. Un risultato davvero eccellente, considerando che non stiamo parlando di una produzione mastodontica.
Per quanto riguarda il trailer, gli sviluppatori sperano "che vi piaccia e che vi faccia sorridere grazie ad alcune delle recensioni Steam più divertenti che abbiamo incluso." Il video è proprio formato dalle recensioni più buffe scritte dagli utenti.
Un successo
Evidentemente Windrose è riuscito a essere il gioco di pirati che i videogiocatori cercavano, a differenza di quanto fatto da alcune produzioni AAA.
Il messaggio celebrativo ricorda anche la recente pubblicazione di un grosso aggiornamento, versione 0.10.0.4.268-9d2ca277, che si concentra principalmente sull'ottimizzazione dell'esperienza utente e sulla risoluzione dei bug più segnalati dalla community.
"Grazie per la pazienza dimostrata e il supporto datoci durante il nostro viaggio. In questo aggiornamento ci siamo concentrati sulla risoluzione di alcuni dei problemi segnalati più di frequente finora. Tra le modifiche, noterete una migliore stabilità della connessione, un uso ridotto del disco e della CPU e una serie di aggiustamenti alla qualità della vita pensati per rendere l'esperienza più fluida."
Il comunicato fa inoltre chiarezza su una delle funzioni più richieste, attualmente ritardata per motivi di sicurezza: "Per quanto riguarda i fix per i salvataggi su Steam Cloud, sono ancora in arrivo. Dopo ulteriori test interni, abbiamo deciso di concedere loro più tempo per assicurarci che tutto funzioni in modo affidabile prima della pubblicazione."