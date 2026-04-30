Windrose ha fatto delle vendite eccezionali e festeggia con un trailer

Windrose è entrato nella sua terza settimana e lo studio di sviluppo Kraken Express e l'editore Pocketpair Publishing hanno deciso di svelare i numeri fatti finora dal gioco, festeggiandoli con un nuovo trailer. Si parla di più di 1.500.000 di copie vendute. Un risultato davvero eccellente, considerando che non stiamo parlando di una produzione mastodontica.

Per quanto riguarda il trailer, gli sviluppatori sperano "che vi piaccia e che vi faccia sorridere grazie ad alcune delle recensioni Steam più divertenti che abbiamo incluso." Il video è proprio formato dalle recensioni più buffe scritte dagli utenti.