ASUS ROG Delta II: le cuffie da gaming di fascia premium sono in offerta, puoi acquistarle al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente una promo interessante sulle cuffie da gaming ASUS ROG Delta II: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 203€ (minimo storico). Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Uno dei punti di forza principali è la tripla modalità di connessione: è possibile utilizzarle tramite dongle USB-C a 2,4 GHz, Bluetooth oppure con il classico jack da 3,5 mm. Dal punto di vista audio, queste cuffie sono dotate di driver da 50 mm con diaframma placcato in titanio, progettati per offrire un suono ampio, preciso ed equilibrato.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
La qualità sonora è ulteriormente migliorata dalla tecnologia wireless ROG SpeedNova, che garantisce una latenza estremamente ridotta e una connessione stabile, ideale per sessioni di gioco competitive.
Il comfort è un altro aspetto centrale del design: con un peso di soli 315 grammi e due diverse tipologie di cuscinetti ergonomici a forma di D, le ROG Delta II sono pensate per lunghe sessioni senza affaticamento. La struttura leggera contribuisce a mantenere una buona vestibilità anche dopo molte ore di utilizzo.
Infine, l'autonomia è particolarmente elevata: si possono raggiungere fino a 110 ore di utilizzo in modalità wireless a 2,4 GHz. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, bastano 15 minuti per ottenere fino a 11 ore di utilizzo