ASUS ROG Delta II: le cuffie da gaming di fascia premium sono in offerta, puoi acquistarle al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente una promo interessante sulle cuffie da gaming ASUS ROG Delta II: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 203€ (minimo storico). Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Uno dei punti di forza principali è la tripla modalità di connessione: è possibile utilizzarle tramite dongle USB-C a 2,4 GHz, Bluetooth oppure con il classico jack da 3,5 mm. Dal punto di vista audio, queste cuffie sono dotate di driver da 50 mm con diaframma placcato in titanio, progettati per offrire un suono ampio, preciso ed equilibrato.