Addio a Yosuke Tamori, il creatore della serie PopoloCrois aveva 74 anni

Il mondo del fumetto e dei videogiochi annuncia la scomparsa di Yosuke Tamori, autore della serie fantasy PopoloCrois . Tamori è deceduto lo scorso 10 aprile all'età di 74 anni. La notizia è stata diffusa ufficialmente il 20 aprile dalla Japan Cartoonists Association (l'associazione giapponese dei fumettisti) e successivamente confermata tramite il sito ufficiale dell'artista.

Dal manga ai videogiochi

Le origini dell'universo di PopoloCrois risalgono alla fine degli anni '70, sebbene il vero punto di partenza della serie venga comunemente identificato con l'inizio della sua serializzazione sulle pagine del The Asahi Shimbun Student Newspaper nel 1984. Il successo dell'opera ne favorì l'espansione in altri media, portando nel 1999 alla produzione di un adattamento animato per la televisione. Oltre all'attività di fumettista, Tamori si è dedicato nel tempo anche alla narrativa, pubblicando i romanzi Maya Mensis Aureos nel 2013, e i due volumi di PopoloChronicle (usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2018).

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Per noi occidentali, tuttavia, il lavoro di Tamori è strettamente legato all'ambito videoludico. Negli anni '90, l'autore cedette infatti i diritti di sfruttamento della sua opera a Sony Computer Entertainment. Da questo accordo nacque una fortunata serie di giochi di ruolo che include titoli storici per le console PlayStation come PopoloCrois Story, Poporogue e PopoloCrois Story II, a cui sono seguiti negli anni successivi capitoli come PopoloCrois: Adventure of Beginnings, PopoloCrois: Adventure of the Law of the Moon e il crossover rurale Return to Popolocrois: A Story of Seasons Fairytale.