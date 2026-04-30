GeForce NOW alza il livello: streaming fino a 5K e una nuova ondata di giochi per maggio 2026

Le nuove tecnologie di GeForce NOW

Tra le tecnologie integrate figurano DLSS 4, NVIDIA Reflex e sistemi avanzati di ray tracing, che permettono un'esperienza visiva più realistica e tempi di risposta ridotti. Questo upgrade avvicina ulteriormente l'esperienza cloud a quella delle schede grafiche della serie RTX 50 installate localmente.

Oltre al miglioramento tecnico, maggio 2026 porta anche una ricca selezione di nuovi giochi. La piattaforma accoglie numerosi titoli in arrivo, inclusi importanti lanci al day one di produzioni AAA come Forza Horizon 6, previsto per il 19 maggio e disponibile su Steam, Xbox e Game Pass, e 007 First Light, in arrivo il 27 maggio su Steam, Epic Games Store, Xbox e Microsoft Store. Entrambi saranno giocabili immediatamente in streaming.