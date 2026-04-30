GeForce NOW alza il livello: streaming fino a 5K e una nuova ondata di giochi per maggio 2026

GeForce NOW continua a rafforzare la propria offerta cloud con un aggiornamento importante dedicato agli utenti del piano Ultimate. Il servizio introduce infatti prestazioni di livello RTX 5080, disponibili su gran parte della libreria Ready-to-Play, segnando un ulteriore passo avanti nell'evoluzione del cloud gaming.
Gli utenti Ultimate possono ora accedere con priorità a macchine virtuali basate su architettura RTX 5080, ottenendo miglioramenti significativi in termini di frame rate, qualità visiva e reattività generale. Il servizio supporta lo streaming fino a risoluzione 5K a 120 FPS oppure 1080p fino a 360 FPS, offrendo una fluidità pensata per competere con le configurazioni PC di fascia alta.
Le nuove tecnologie di GeForce NOW
Tra le tecnologie integrate figurano DLSS 4, NVIDIA Reflex e sistemi avanzati di ray tracing, che permettono un'esperienza visiva più realistica e tempi di risposta ridotti. Questo upgrade avvicina ulteriormente l'esperienza cloud a quella delle schede grafiche della serie RTX 50 installate localmente.
Oltre al miglioramento tecnico, maggio 2026 porta anche una ricca selezione di nuovi giochi. La piattaforma accoglie numerosi titoli in arrivo, inclusi importanti lanci al day one di produzioni AAA come Forza Horizon 6, previsto per il 19 maggio e disponibile su Steam, Xbox e Game Pass, e 007 First Light, in arrivo il 27 maggio su Steam, Epic Games Store, Xbox e Microsoft Store. Entrambi saranno giocabili immediatamente in streaming.
La lista dei 16 nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW
Il mese è arricchito anche da iniziative speciali, come la celebrazione del 30° anniversario di Firaxis Games, con l'arrivo di diversi classici strategici e promozioni dedicate su Steam. La lista completa dei nuovi giochi include:
- Global Rescue (Nuova uscita su Steam, 27 aprile)
- s&box (Nuova uscita su Steam, 28 aprile)
- Far Far West (Nuova uscita su Steam, 28 aprile)
- INDUSTRIA 2 (Nuova uscita su Steam, 29 aprile)
- Heroes of Might and Magic: Olden Era (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 30 aprile)
- Bus Bound (Nuova uscita su Steam, 30 aprile)
- Conan Exiles (Nuova uscita su Steam e Epic Games Store, 5 maggio)
- Dead as Disco (Nuova uscita su Steam, 5 maggio)
- HUNTDOWN: OVERTIME (Nuova uscita su Steam, 7 maggio)
- Outbound (Nuova uscita su Steam, 14 maggio)
- Starminer (Nuova uscita su Steam, 27 maggio)
- Deep Rock Galactic: Rogue Core (Nuova uscita su Steam, 18 maggio)
- Forza Horizon 6 (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 19 maggio)
- Luna Abyss (Nuova uscita su Steam, 21 maggio)
- ZERO PARADES (Nuova uscita su Steam, 21 maggio)
- 007 First Light (Nuova uscita su Steam, Epic Games Store e Xbox, disponibile sul Microsoft Store, 27 maggio)
- Hotel Architect (Steam)
- Kiln (Steam e Xbox, disponibile su Game Pass)
- Sintopia (Steam)
- Nuclear Option (Steam)
- Sudden Strike 5 (Steam)
- Super Battle Golf (Steam)
Queste le novità di questo GFN Thursday. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.