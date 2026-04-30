0

Mortal Kombat 1 a meno di 5 euro: Instant Gaming annienta il prezzo del picchiaduro su PC

Il reboot della storica serie di NetherRealm Studios scende a un prezzo molto basso rispetto al lancio su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   30/04/2026
Mortal Kombat 1
Mortal Kombat 1
Mortal Kombat 1
News Video Immagini

Mortal Kombat 1 è disponibile su PC (Steam) a 3,48 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 4,25 euro rispetto ai 50 euro di listino. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta applica un drastico 91% rispetto al prezzo di listino, che si traduce in un prezzo sotto i 5 euro per un titolo relativamente recente. Una riduzione che lo porta in una fascia completamente diversa rispetto al posizionamento iniziale.

Un nuovo inizio per la saga

Mortal Kombat 1 rappresenta un riavvio della serie, con una nuova linea narrativa e un sistema di combattimento aggiornato. Tra le novità c'è il sistema Kameo, che introduce personaggi di supporto durante gli scontri.

A queste cifre, diventa un'opzione accessibile sia per chi segue la saga sia per chi vuole provarla senza investire troppo. Qui trovate la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mortal Kombat 1 a meno di 5 euro: Instant Gaming annienta il prezzo del picchiaduro su PC