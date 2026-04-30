Mortal Kombat 1 a meno di 5 euro: Instant Gaming annienta il prezzo del picchiaduro su PC

Mortal Kombat 1 è disponibile su PC (Steam) a 3,48 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 4,25 euro rispetto ai 50 euro di listino. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta applica un drastico 91% rispetto al prezzo di listino, che si traduce in un prezzo sotto i 5 euro per un titolo relativamente recente. Una riduzione che lo porta in una fascia completamente diversa rispetto al posizionamento iniziale.
Un nuovo inizio per la saga
Mortal Kombat 1 rappresenta un riavvio della serie, con una nuova linea narrativa e un sistema di combattimento aggiornato. Tra le novità c'è il sistema Kameo, che introduce personaggi di supporto durante gli scontri.
A queste cifre, diventa un'opzione accessibile sia per chi segue la saga sia per chi vuole provarla senza investire troppo. Qui trovate la nostra recensione.