Niente azzeramenti dei server di Windrose in Accesso Anticipato: i progressi dei giocatori sono al sicuro... più o meno

I giochi survival in Accesso Anticipato possono essere una vera e propria giungla per i giocatori, e non solo per la presenza di mostri letali o giocatori ostili. Chiunque bazzichi il genere sa bene che il vero pericolo si nasconde negli aggiornamenti: patch dopo patch, il rischio di incappare in salvataggi corrotti, inventari svuotati o intere basi distrutte è sempre dietro l'angolo. Per non parlare dei temutissimi azzeramenti dei server che costringono spesso l'utenza a ripartire da zero .

Oggi, però, arriva una buona notizia per chi sta giocando a Windrose, la nuova hit piratesca che sta facendo impallidire diverse produzioni tripla A. I ragazzi del team di sviluppo, Kraken Express, hanno voluto rassicurare la community sul lungo viaggio che separa il gioco dalla versione 1.0: i giocatori non devono temere di perdere i propri sudatissimi progressi. O quasi.

Intervenendo sul server Discord ufficiale del gioco, il team di sviluppo è stato molto chiaro sulle proprie intenzioni, promettendo di aver costruito un'infrastruttura tecnica pensata proprio per tutelare i dati degli utenti.

"Lo abbiamo già detto, ma sembra che valga la pena ripeterlo: NON sono previsti WIPE!" hanno scritto i ragazzi di Kraken Express. "Facciamo del nostro meglio sul fronte tecnico per permettere a tutti i futuri aggiornamenti di mantenere intatti i vostri progressi fino al lancio della versione 1.0."

Tuttavia, stiamo pur sempre parlando di un titolo in fase di sviluppo attivo, e gli autori non hanno mancato di aggiungere una doverosa quanto onesta postilla, mettendo le mani avanti contro gli imprevisti tecnici: "Ovviamente i casini succedono, ma il nostro piano, le nostre intenzioni e l'attuale implementazione del gioco prevedono la possibilità di pubblicare aggiornamenti importanti mantenendo intatti i progressi e i mondi di tutti. Questo era uno dei punti critici più comuni che avevamo notato quando abbiamo iniziato a lavorare a Windrose, ed è qualcosa di cui abbiamo sempre tenuto conto."