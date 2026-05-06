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La Smart TV Samsung NEO QLED 4K da 85" costa 1.760 € in meno: prezzo minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la Smart TV Samsung NEO QLED 4K da 85" al prezzo minimo storico, con uno sconto che ti permetterà di risparmiare il 56%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/05/2026
Smart TV Samsung NEO QLED 4K da 85'

Su Amazon è disponibile il televisore Samsung NEO QLED 4K da 85" a 1.399 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 3.159,62, permettendoti di risparmiare il 56%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Quantum Matrix, Dolby Atmos, OTS+ e altre caratteristiche

Questo televisore è dotato di tecnologia Quantum Matrix per contrasti ultra nitidi in 4K e immagini ancora più vive, nonché dai neri profondi. A contribuire è il processore Neo Quantum 4K, con immagini ottimizzate nell'ultra definizione 4K grazie all'intelligenza artificiale. Dolby Atmos e OTS+ offrono un audio senza rivali, grazie al suono tridimensionale diffuso dagli altoparlanti integrati nel televisore.

Televisore Samsung
Televisore Samsung

Nel complesso, si tratta di un ottimo prodotto che ti permetterà di goderti i tuoi film preferiti, nonché di giocare vivendo gameplay fluidi e convincenti.

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