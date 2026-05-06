La Smart TV Samsung NEO QLED 4K da 85" costa 1.760 € in meno: prezzo minimo storico

Su Amazon è disponibile il televisore Samsung NEO QLED 4K da 85" a 1.399 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 3.159,62, permettendoti di risparmiare il 56%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Quantum Matrix, Dolby Atmos, OTS+ e altre caratteristiche
Questo televisore è dotato di tecnologia Quantum Matrix per contrasti ultra nitidi in 4K e immagini ancora più vive, nonché dai neri profondi. A contribuire è il processore Neo Quantum 4K, con immagini ottimizzate nell'ultra definizione 4K grazie all'intelligenza artificiale. Dolby Atmos e OTS+ offrono un audio senza rivali, grazie al suono tridimensionale diffuso dagli altoparlanti integrati nel televisore.
Nel complesso, si tratta di un ottimo prodotto che ti permetterà di goderti i tuoi film preferiti, nonché di giocare vivendo gameplay fluidi e convincenti.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.