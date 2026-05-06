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Dead as Disco in sconto su Instant Gaming: botte da orbi a ritmo di musica anni '80

Il titolo indie musicale in offerta su Instant Gaming per l'accesso anticipato su Steam, con una riduzione che lo rende molto interessante.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   06/05/2026
Dead as Disco

Entra subito in sconto Dead as Disco su PC, disponibile in formato digitale con accesso anticipato su Steam a un prezzo inferiore rispetto al listino. Il gioco, che unisce azione e componenti ritmiche, continua a raccogliere interesse, come dimostrano anche dalle molte recensioni positive degli utenti che hanno provato prima la demo e ora l'early access. Trovate l'offerta nel box qui sotto o tramite il link diretto. Il costo attuale è di 14,89€ (IVA esclusa), che diventano 18,17€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è 24€: considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 24,3%. Una riduzione non estrema, ma sufficiente per rendere il titolo più interessante per chi lo teneva d'occhio.

Un mix tra musica e combattimento

Dead as Disco propone un gameplay basato sul ritmo, in cui azioni e combattimenti si sincronizzano con la colonna sonora. Un'impostazione che lo distingue dai titoli più tradizionali e lo avvicina a produzioni ibride tra action e musicale.

L'interesse per il gioco cresce giorno dopo giorno, anche grazie a uno stile visivo riconoscibile e a una formula meno comune. A questo prezzo, può rappresentare un ingresso più accessibile per chi cerca qualcosa di diverso dai generi più classici.

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