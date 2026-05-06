Dead as Disco in sconto su Instant Gaming: botte da orbi a ritmo di musica anni '80

Entra subito in sconto Dead as Disco su PC, disponibile in formato digitale con accesso anticipato su Steam a un prezzo inferiore rispetto al listino. Il gioco, che unisce azione e componenti ritmiche, continua a raccogliere interesse, come dimostrano anche dalle molte recensioni positive degli utenti che hanno provato prima la demo e ora l'early access. Trovate l'offerta nel box qui sotto o tramite il link diretto. Il costo attuale è di 14,89€ (IVA esclusa), che diventano 18,17€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è 24€: considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 24,3%. Una riduzione non estrema, ma sufficiente per rendere il titolo più interessante per chi lo teneva d'occhio.
Un mix tra musica e combattimento
Dead as Disco propone un gameplay basato sul ritmo, in cui azioni e combattimenti si sincronizzano con la colonna sonora. Un'impostazione che lo distingue dai titoli più tradizionali e lo avvicina a produzioni ibride tra action e musicale.
L'interesse per il gioco cresce giorno dopo giorno, anche grazie a uno stile visivo riconoscibile e a una formula meno comune. A questo prezzo, può rappresentare un ingresso più accessibile per chi cerca qualcosa di diverso dai generi più classici.
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