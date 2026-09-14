ARC Raiders Expeditions potrebbe non tornare mai più

ARC Raiders dispone di una modalità chiamata Expeditions, che gli sviluppatori hanno poi rimosso con l'intenzione di migliorarla e di riproporla più avanti, certamente non prima dell'inizio del 2027.
Ora, però, gli autori stanno pensando che Expeditions potrebbe non tornare mai più.
Il commento di Embark Studios
Aleksander Grøndal, produttore esecutivo di ARC Raiders, ha parlato con PCGamesN e ha spiegato qual è il punto di vista di Embark Studios al momento.
"Il sistema era perfetto? No, probabilmente no", ha raccontato Grøndal a Gamescom. "Vogliamo apportare delle modifiche significative al sistema Expeditions. Ma credo che in questo momento l'atteggiamento sia 'sì, sono quello che sono', anche se l'intenzione è comunque quella di modificarle."
Tuttavia, Embark potrebbe spingersi oltre la semplice modifica del sistema. "Forse scarteremo del tutto l'intero sistema. Anche questa è un'opzione sul tavolo. Al momento, il team sta cercando di capire quali saranno i prossimi passi per le Expeditions."
Non sappiamo però ancora quando arriveranno conferme. Non ci saranno novità almeno fino a quando il prossimo aggiornamento - Frozen Trail - non sarà pubblicato. Grøndal spiega anche che ancora non è stato definito in che modo la modalità potrebbe essere modificata. Non ci resta che attendere.