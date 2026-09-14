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Siamo agli sgoccioli: effettua il pre-order di EA Sports FC 27 per PS5 direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di EA Sports FC 27 per PS5. Manca pochissimo all'uscita.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/09/2026
EA Sports FC 27
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Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di EA Sports FC 27 per PS5 al prezzo finale d'acquisto di 79,99€. Il gioco esce il prossimo 25 settembre, il 18, invece, i early access. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: EA Sports FC 27 porta i giocatori nel cuore di The World's Game, con una serie di modalità ed esperienze pensate per vivere il calcio dentro e fuori dal campo.

Tra le novità c'è The Grounds, uno spazio dedicato al gioco e alla possibilità di esprimere il proprio stile. In Clubs è invece possibile scendere in campo insieme agli amici, mentre i migliori mentori del calcio aiutano a migliorare le proprie capacità.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay è stato migliorato per offrire partite più fluide e un maggiore controllo durante ogni azione. Tra le innovazioni troviamo calci d'angolo dinamici, un'intelligenza offensiva migliorata e un sistema difensivo maggiormente incentrato sul giocatore. A queste caratteristiche si aggiungono alcune novità sviluppate anche sulla base dei suggerimenti e delle richieste della community.

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La modalità Carriera Allenatore permette di costruire la propria storia alla guida di una squadra, grazie a un mercato trasferimenti rinnovato e ai valori complessivi dinamici. In Football Ultimate Team è invece possibile creare la squadra dei propri sogni, sfruttando anche la nuova Galleria FUT per gestire e vivere l'esperienza della modalità in modo ancora più completo.

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