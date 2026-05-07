I nuovi obiettivi di Xbox sono in arrivo per tutti gli utenti

Dopo essere stati messi a disposizione degli utenti Insider, sembra che i nuovi obiettivi di Xbox stiano venendo messi a disposizione per tutti gli utenti adesso, con Microsoft che ha iniziato il rollout dell'aggiornamento generale per questa funzionalità.

Non si tratta di cambiamenti radicali ma di uno svecchiamento generale di un sistema che è rimasto piuttosto stabile per molti anni e di cui i giocatori chiedevano alcune modiche ormai da tempo, con alcune di queste richieste che trovano risposta in questo nuovo aggiornamento.

È passato circa un mese dal lancio dell'update per il circuito degli utenti Insider, e dopo questo periodo di prova il sistema è ora pronto a sbarcare su tutte le Xbox, con l'aggiornamento che dovrebbe essere distribuito ovunque in queste ore.