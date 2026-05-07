I nuovi obiettivi di Xbox sono in arrivo per tutti gli utenti

Dopo essere stati messi a disposizione degli utenti Insider, sembra che i nuovi obiettivi di Xbox stiano venendo messi a disposizione per tutti gli utenti adesso, con Microsoft che ha iniziato il rollout dell'aggiornamento generale per questa funzionalità.
Non si tratta di cambiamenti radicali ma di uno svecchiamento generale di un sistema che è rimasto piuttosto stabile per molti anni e di cui i giocatori chiedevano alcune modiche ormai da tempo, con alcune di queste richieste che trovano risposta in questo nuovo aggiornamento.
È passato circa un mese dal lancio dell'update per il circuito degli utenti Insider, e dopo questo periodo di prova il sistema è ora pronto a sbarcare su tutte le Xbox, con l'aggiornamento che dovrebbe essere distribuito ovunque in queste ore.
Nuova grafica e nuove funzionalità
Era da molto tempo che non si assisteva a cambiamenti nel sistema di achievement di Xbox, con molti utenti che chiedevano da tempo uno svecchiamento generale almeno in alcuni aspetti specifici dell'infrastruttura, e qualcosa si è infine mosso.
Il funzionamento resta quello ormai consolidato da più di 20 anni di esperienza, considerando che gli obiettivi sbloccabili sono stati lanciati su Xbox 360 come novità assoluta, in termini di funzionalità integrata su console, che è stata poi ripresa da altri.
L'aggiornamento modifica soprattutto alcuni elementi grafici, con la possibilità di cambiare il colore della notifica in base a quello utilizzato come principale per l'interfaccia, nuove animazioni e grafiche e altro.
Fra le altre novità, c'è ora la possibilità di nascondere alcuni giochi dalla lista degli obiettivi conquistati e ora vengono evidenziati con più chiarezza i giochi nei quali abbiamo raggiunto il 100% degli obiettivi.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.