Il tweet dell'addio ai dischi di Sony ha più visualizzazioni dei tweet dei trailer di GTA 6

Sony, una settimana fa, ha svelato al mondo che dal 2028 non produrrà più dischi per i nuovi giochi e che gli store di PS3 e di PS Vita verranno chiusi il prossimo anno. Ovviamente queste dichiarazioni hanno fatto molto rumore , ma esattamente quanto?

I dati del tweet di PlayStation

Su Twitter, infatti, il post di PlayStation ha ottenuto 167,1 milioni di visualizzazioni al momento della scrittura. Per mettere a confronto la cifra, sappiate che dal 2023 a oggi, il tweet del Trailer 1 di GTA 6 ha ottenuto "solo" 125,5 milioni di riproduzioni, mentre quello del Trailer 2 del 2025 ha toccato quota 160,6 milioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

C'è però un altro valore che ci racconta la situazione. Il tweet di PlayStation ha ottenuto 64.000 Mi Piace, che potrebbero sembrare molti a meno che non li si compari con il milione di Mi Piace del tweet del Trailer 1 e gli 895.000 del Trailer 2.

Inoltre, PlayStation è stata colpita da oltre 100.000 risposte, contro le 33.000 e 36.000 dei post di Rockstar. Ovviamente è legato al fatto che una reazione negativa è spesso più forte e rumorosa di una reazione positiva. Va anche detto che i trailer di GTA 6 hanno trovato sfogo anche su altre piattaforme, mentre il messaggio di Sony è stato da molti visto prima di tutto tramite i social media.

Segnaliamo infine la petizione per "non uccidere i dischi" rivolta a Sony.