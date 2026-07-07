Sony, una settimana fa, ha svelato al mondo che dal 2028 non produrrà più dischi per i nuovi giochi e che gli store di PS3 e di PS Vita verranno chiusi il prossimo anno. Ovviamente queste dichiarazioni hanno fatto molto rumore, ma esattamente quanto?
Per darvi un metro di paragone, sappiate che il tweet dell'addio ai dischi di Sony ha più visualizzazioni dei tweet dei trailer di GTA 6.
I dati del tweet di PlayStation
Su Twitter, infatti, il post di PlayStation ha ottenuto 167,1 milioni di visualizzazioni al momento della scrittura. Per mettere a confronto la cifra, sappiate che dal 2023 a oggi, il tweet del Trailer 1 di GTA 6 ha ottenuto "solo" 125,5 milioni di riproduzioni, mentre quello del Trailer 2 del 2025 ha toccato quota 160,6 milioni.
C'è però un altro valore che ci racconta la situazione. Il tweet di PlayStation ha ottenuto 64.000 Mi Piace, che potrebbero sembrare molti a meno che non li si compari con il milione di Mi Piace del tweet del Trailer 1 e gli 895.000 del Trailer 2.
Inoltre, PlayStation è stata colpita da oltre 100.000 risposte, contro le 33.000 e 36.000 dei post di Rockstar. Ovviamente è legato al fatto che una reazione negativa è spesso più forte e rumorosa di una reazione positiva. Va anche detto che i trailer di GTA 6 hanno trovato sfogo anche su altre piattaforme, mentre il messaggio di Sony è stato da molti visto prima di tutto tramite i social media.
Segnaliamo infine la petizione per "non uccidere i dischi" rivolta a Sony.