I preorder di Assassin's Creed Black Flag Resynced su Steam avrebbero già battuto le vendite di Skull & Bones

Pare che i numeri siano migliori di Assassin's Creed Shadows e di Skull & Bones .

Assassin's Creed Black Flag Resynced arriverà il 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S e pare che i giocatori siano parecchio interessati a questo remake, almeno stando a quanto riferito dall'analista Rhys Elliot di Alinea Analytics.

I dati di Assassin's Creed Black Flag Resynced secondo Alinea

Sulla base di quanto riportato, Assassin's Creed Black Flag Resynced avrebbe ottenuto prenotazioni 5,39 volte superiori rispetto a quelle di Shadows, il precedente grande gioco di Ubisoft appartenente alla saga degli Assassini.

Inoltre, con le sole prenotazioni, Assassin's Creed Black Flag Resynced avrebbe anche già superato le vendite totali ottenute da Skull & Bones, il gioco piratesco che è arrivato nel 2024 dopo lunghi anni di sviluppo. Secondo Elliot, questi numeri sono molto importanti per Ubisoft, dopo un periodo turbolento, la ristrutturazione interna e una risposta del pubblico non del tutto positiva a Shadows.

Secondo Elliot, Shadows avrebbe venduto ad oggi 5,7 milioni di copie, il 23,8% delle quali su PC (circa 1,3 milioni). Il grosso delle vendite è avvenuto su PS5 (53,6%) e il restante 23,6% su Xbox. Per comparazione, Odyssey (il capitolo greco) ha venduto 10 milioni di copie e Valhalla ancora di più (ma non ci sono dati ufficiali, sappiamo solo che ha generato un miliardo di dollari in ricavi).

Assassin's Creed Black Flag Resynced dovrebbe quindi poter vantare una buona partenza, almeno su Steam. Vedremo se Ubisoft condividerà dettagli ufficiali dopo la pubblicazione, cosa probabile nel caso le cifre di vendita siano veramente notevoli.

Ricordiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced ha mostrato i primi 18 minuti in un nuovo video: è bello quanto ricordate?