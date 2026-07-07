Ultima chiamata: prenota Assassin's Creed Black Flag Resynced e ottieni la Launch Edition Amazon

All'interno dell'edizione troviamo un artbook da 34 pagine con concept, studi dei personaggi e illustrazioni degli ambienti, oltre a un poster della mappa di gioco . È incluso anche il Pacchetto scarlatto di Barbanera .

Su Amazon, oggi, è possibile sfruttare gli ultimi giorni pre-uscita per prenotare la propria copia PS5 di Assassin's Creed Black Flag Resynced: prezzo finale di 59,99€ . Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link , oppure accedendo alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Assassin's Creed Black Flag Resynced riporta i giocatori nei Caraibi nei panni di Edward Kenway , il celebre capitano della Jackdaw, con una versione rinnovata che combina la storia originale con nuovi contenuti e miglioramenti al gameplay.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura permette di affrontare battaglie navali, abbordaggi e scontri sulla terraferma utilizzando armi come spade, pistole e la Lama celata. Il sistema di combattimento è stato aggiornato con nuove dinamiche basate su parate e abbattimenti, mentre furtività e parkour risultano più fluidi.

La Jackdaw può essere potenziata per affrontare flotte nemiche sempre più pericolose grazie a meccaniche navali migliorate e nuove opzioni di fuoco. Il mondo aperto, realizzato con il motore Anvil, offre mari tempestosi, relitti sommersi e ambientazioni tropicali da esplorare. Oltre alla trama originale, Black Flag Resynced introduce nuove missioni e approfondimenti dedicati a personaggi come Barbanera e Stede Bonnet.