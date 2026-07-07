Escape the Backrooms a sorpresa ora è disponibile su Nintendo Switch 2

Uscito originariamente su PC, il gioco è approdato a fine maggio su PS5 e Xbox Series X|S, dove ha riscosso un successo enorme. Gli sviluppatori parlano di oltre 3 milioni di nuovi giocatori , un dato confermato anche dalla classifica del PlayStation Store di giugno, che vede Escape the Backrooms al primo posto sia in Europa sia negli USA/Canada, davanti a titoli come 007 First Light ed EA Sports FC 26. All'appello mancava solo una versione dedicata alle console Nintendo, che a quanto pare non si è fatta attendere.

Fancy Games ha pubblicato Escape the Backrooms su Nintendo Switch 2 , con un debutto arrivato sostanzialmente a sorpresa: nelle scorse settimane non era stato anticipato alcun annuncio ufficiale.

Che cos’è Escape the Backrooms

Il gioco si basa sul fenomeno delle Backrooms, un immaginario horror nato online: un labirinto di stanze anonime, corridoi infiniti e spazi liminali che sembrano familiari ma profondamente sbagliati, popolati da entità ostili e da un costante senso di smarrimento. In questo contesto, i giocatori devono esplorare, risolvere enigmi, collaborare e scappare a gambe levate per sopravvivere alle mostruosità che abitano decine di livelli tematici differenti.

Escape the Backrooms è disponibile sull'eShop a 12,99 euro (al momento non visibile nella versione web dello store) e offre gli stessi contenuti e funzionalità delle altre piattaforme. Anche qui troviamo 30 livelli, la co‑op fino a quattro giocatori, (richiede l'abbonamento a Nintendo Switch Online), e la chat vocale di prossimità.