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Humble Choice di luglio 2026 include Tunic, Sea of Stars e tanti altri giochi interessanti

Vediamo quali sono i giochi dell'Humble Choice di luglio 2026, che includono grandi nomi come Tunic e Sea of Stars.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/07/2026
Tunic

Humble Choice ha svelato quali sono i giochi di luglio 2026 e tra i titoli inclusi ci sono nomi di alto livello, come Tunic e Sea of Stars.

Ricordiamo che Humble Choice è un servizio in abbonamento (12,99€ al mese o 134,99€ all'anno) che permette di ricevere giochi ogni mese, accedere a un "Vault" che include vari titoli e sconti per il negozio di Humble. Ovviamente, quanto pagato viene in parte dato in beneficenza.

I giochi dell'Humble Choice

Ecco i titoli inclusi nel servizio questo mese:

  • Sea of Stars Sunset Edition
  • Tunic
  • Neon White
  • Police Simulator Patrol Officers
  • Drop Duchy Complete Edition
  • Sledders
  • Dicefolk
  • Our Adventurer Guild
Le locandine dei giochi di Humble Choice di luglio 2026
Le locandine dei giochi di Humble Choice di luglio 2026

Sea of Stars Sunset Edition è un gioco di ruolo a turni, arrivato dopo anni alla versione definitiva, con vari nuovi contenuti gratuiti aggiunti nel corso del tempo. Tunic è uno zelda-like nel quale vestiamo i panni di un avventuriero volpino che deve esplorare un mondo pieno di misteri e mostri da sconfiggere.

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Neon White è un FPS fuso con un gioco di piattaforme, nel quale dobbiamo salvarci dall'inferno e trovare un posto in paradiso, facendo a pezzi mostri in sequenze ad altissimo ritmo. Police Simulator Patrol Officers è esattamente quel che sembra, un simulatore nel quale vestiamo i panni della polizia locale e dobbiamo fermare i trasgressori.

Drop Duchy Complete Edition è un gioco tattico a turni basato su carte nel quale costruire un ducato in una struttura alla Tetris. Sledders è invece un gioco di guida in sella a motoslitte, con anche modalità online. Dicefolk è invece un roguelite con combattimenti a turni in un mondo colorato. Infine, Our Adventurer Guild è un gioco di ruolo tattico a turni nel quale diventiamo il capo di una gilda di avventurieri.

Potete trovare l'Humble Choice a questa pagina.

#Humble Bundle
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