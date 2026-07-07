Humble Choice di luglio 2026 include Tunic, Sea of Stars e tanti altri giochi interessanti

Humble Choice ha svelato quali sono i giochi di luglio 2026 e tra i titoli inclusi ci sono nomi di alto livello, come Tunic e Sea of Stars.
Ricordiamo che Humble Choice è un servizio in abbonamento (12,99€ al mese o 134,99€ all'anno) che permette di ricevere giochi ogni mese, accedere a un "Vault" che include vari titoli e sconti per il negozio di Humble. Ovviamente, quanto pagato viene in parte dato in beneficenza.
I giochi dell'Humble Choice
Ecco i titoli inclusi nel servizio questo mese:
- Sea of Stars Sunset Edition
- Tunic
- Neon White
- Police Simulator Patrol Officers
- Drop Duchy Complete Edition
- Sledders
- Dicefolk
- Our Adventurer Guild
Sea of Stars Sunset Edition è un gioco di ruolo a turni, arrivato dopo anni alla versione definitiva, con vari nuovi contenuti gratuiti aggiunti nel corso del tempo. Tunic è uno zelda-like nel quale vestiamo i panni di un avventuriero volpino che deve esplorare un mondo pieno di misteri e mostri da sconfiggere.
Neon White è un FPS fuso con un gioco di piattaforme, nel quale dobbiamo salvarci dall'inferno e trovare un posto in paradiso, facendo a pezzi mostri in sequenze ad altissimo ritmo. Police Simulator Patrol Officers è esattamente quel che sembra, un simulatore nel quale vestiamo i panni della polizia locale e dobbiamo fermare i trasgressori.
Drop Duchy Complete Edition è un gioco tattico a turni basato su carte nel quale costruire un ducato in una struttura alla Tetris. Sledders è invece un gioco di guida in sella a motoslitte, con anche modalità online. Dicefolk è invece un roguelite con combattimenti a turni in un mondo colorato. Infine, Our Adventurer Guild è un gioco di ruolo tattico a turni nel quale diventiamo il capo di una gilda di avventurieri.
Potete trovare l'Humble Choice a questa pagina.