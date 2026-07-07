Humble Choice di luglio 2026 include Tunic, Sea of Stars e tanti altri giochi interessanti

Ricordiamo che Humble Choice è un servizio in abbonamento (12,99€ al mese o 134,99€ all'anno) che permette di ricevere giochi ogni mese, accedere a un "Vault" che include vari titoli e sconti per il negozio di Humble. Ovviamente, quanto pagato viene in parte dato in beneficenza.

Humble Choice ha svelato quali sono i giochi di luglio 2026 e tra i titoli inclusi ci sono nomi di alto livello, come Tunic e Sea of Stars.

I giochi dell'Humble Choice

Ecco i titoli inclusi nel servizio questo mese:

Sea of Stars Sunset Edition

Tunic

Neon White

Police Simulator Patrol Officers

Drop Duchy Complete Edition

Sledders

Dicefolk

Our Adventurer Guild

Le locandine dei giochi di Humble Choice di luglio 2026

Sea of Stars Sunset Edition è un gioco di ruolo a turni, arrivato dopo anni alla versione definitiva, con vari nuovi contenuti gratuiti aggiunti nel corso del tempo. Tunic è uno zelda-like nel quale vestiamo i panni di un avventuriero volpino che deve esplorare un mondo pieno di misteri e mostri da sconfiggere.

Neon White è un FPS fuso con un gioco di piattaforme, nel quale dobbiamo salvarci dall'inferno e trovare un posto in paradiso, facendo a pezzi mostri in sequenze ad altissimo ritmo. Police Simulator Patrol Officers è esattamente quel che sembra, un simulatore nel quale vestiamo i panni della polizia locale e dobbiamo fermare i trasgressori.

Drop Duchy Complete Edition è un gioco tattico a turni basato su carte nel quale costruire un ducato in una struttura alla Tetris. Sledders è invece un gioco di guida in sella a motoslitte, con anche modalità online. Dicefolk è invece un roguelite con combattimenti a turni in un mondo colorato. Infine, Our Adventurer Guild è un gioco di ruolo tattico a turni nel quale diventiamo il capo di una gilda di avventurieri.

Potete trovare l'Humble Choice a questa pagina.