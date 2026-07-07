PS Plus sta offrendo uno sconto a chi prova a cancellare l'abbonamento

Uno dei metodi usati dagli appassionati per dimostrare il proprio dissenso è stato cancellare l'abbonamento PS Plus (che comunque continua fino alla fine del periodo già pagato, ricordiamo). I giocatori hanno quindi notato che in modo automatico il sistema offre uno sconto , per disincentivare la cancellazione.

Sono giornate complicate per PlayStation e Sony che, dopo l'annuncio della fine della produzione di giochi in formato disco dal 2028 e la chiusura degli store di PS3 e PS Vita il prossimo anno, hanno dovuto subire l'ira dei giocatori.

L'offerta di PS Plus

Se si prova a cancellare l'abbonamento a PS Plus, si ottiene uno sconto che - secondo le segnalazioni - varia a seconda del tipo di abbonamento e della durata. Alcuni utenti ad esempio affermano di aver ottenuto un -50% sull'abbonamento da tre mesi, mentre Insider Gaming riporta di aver ottenuto un -25% su PS Plus Essential da 12 mesi.

Lo sconto che abbiamo ricevuto provando a cancellare PS Plus

Sulla base della nostra prova, Sony offre un -25% anche su un anno di abbonamento di PS Plus Premium, il livello più costoso. Ovviamente, per sfruttare lo sconto è necessario pagare immediatamente, ottenendo un allungamento del servizio rispetto alla data di scadenza attuale del proprio abbonamento.

Non possiamo affermare ufficialmente che questi sconti siano una risposta alla reazione dei giocatori, visto che è normale che i servizi in abbonamento propongano degli sconti per disincentivare le cancellazioni, ma il tempismo è curioso e non tutti gli utenti ricevono queste offerte, secondo le segnalazioni su Reddit.

Ricordiamo infine che Sony ha parlato della gestione di PS Plus e ha risposto a una domanda su nuovi aumenti di prezzo.