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PS Plus sta offrendo uno sconto a chi prova a cancellare l'abbonamento

Al momento Sony sta offrendo uno sconto agli abbonamenti PS Plus per quei giocatori che cercano di cancellare l'iscrizione al servizio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/07/2026
Il logo di PS Plus

Sono giornate complicate per PlayStation e Sony che, dopo l'annuncio della fine della produzione di giochi in formato disco dal 2028 e la chiusura degli store di PS3 e PS Vita il prossimo anno, hanno dovuto subire l'ira dei giocatori.

Uno dei metodi usati dagli appassionati per dimostrare il proprio dissenso è stato cancellare l'abbonamento PS Plus (che comunque continua fino alla fine del periodo già pagato, ricordiamo). I giocatori hanno quindi notato che in modo automatico il sistema offre uno sconto, per disincentivare la cancellazione.

L'offerta di PS Plus

Se si prova a cancellare l'abbonamento a PS Plus, si ottiene uno sconto che - secondo le segnalazioni - varia a seconda del tipo di abbonamento e della durata. Alcuni utenti ad esempio affermano di aver ottenuto un -50% sull'abbonamento da tre mesi, mentre Insider Gaming riporta di aver ottenuto un -25% su PS Plus Essential da 12 mesi.

Lo sconto che abbiamo ricevuto provando a cancellare PS Plus
Lo sconto che abbiamo ricevuto provando a cancellare PS Plus

Sulla base della nostra prova, Sony offre un -25% anche su un anno di abbonamento di PS Plus Premium, il livello più costoso. Ovviamente, per sfruttare lo sconto è necessario pagare immediatamente, ottenendo un allungamento del servizio rispetto alla data di scadenza attuale del proprio abbonamento.

I giochi PlayStation Plus Essential di luglio sono disponibili da oggi I giochi PlayStation Plus Essential di luglio sono disponibili da oggi

Non possiamo affermare ufficialmente che questi sconti siano una risposta alla reazione dei giocatori, visto che è normale che i servizi in abbonamento propongano degli sconti per disincentivare le cancellazioni, ma il tempismo è curioso e non tutti gli utenti ricevono queste offerte, secondo le segnalazioni su Reddit.

Ricordiamo infine che Sony ha parlato della gestione di PS Plus e ha risposto a una domanda su nuovi aumenti di prezzo.

#PlayStation Plus
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