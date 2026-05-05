I giochi dell'Humble Choice di maggio 2026 includono Diablo IV e Shin Megami Tensei V

Humble Choice sta ora proponendo una nuova lista di giochi, precisamente per il mese di maggio. Ricordiamo che questa offerta costa 12,99€ e permette di accedere ogni 30 giorni a una selezione di titoli definita da Humble Bundle, oltre a un "Vault" che include vari indie, subito disponibili appena ci si abbona per la prima volta.

I titoli di Humble Choice del mese

Ecco i giochi dell'Humble Choice di maggio 2026:

Diablo IV (versione Battle.net)

Shin Megami Tensei V Vengeance

Crysis 3 Remastered

Heroes of Hammerwatch II

Nordhold

Rogue Waters

Cubic Odyssey

Mini Settlers

I titoli di punta sono ovviamente Diablo IV e Shin Megami Tensei V Vengeance. Il primo è un gioco di ruolo d'azione, il più recente della saga, e ci permette di vestire i panni di un personaggio personalizzabile, scegliendone la classe e gli equipaggiamenti. Va però precisato che la chiave di gioco è per Battle.net, non per Steam.

Shin Megami Tensei V Vengeance è invece un gioco di ruolo a turni di Atlus, che ci chiede di esplorare due diverse versioni di Tokyo, reclutando delle creature mostruose per il nostro team. Questa versione include anche l'espansione e la chiave è per Steam.

Potete trovare la promozione a questo indirizzo.