I giochi dell'Humble Choice di maggio 2026 includono Diablo IV e Shin Megami Tensei V

Humble Choice sta ora proponendo una nuova lista di giochi, precisamente per il mese di maggio. Ricordiamo che questa offerta costa 12,99€ e permette di accedere ogni 30 giorni a una selezione di titoli definita da Humble Bundle, oltre a un "Vault" che include vari indie, subito disponibili appena ci si abbona per la prima volta.
Inoltre, gli abbonati ad Humble Choice risparmiano il 20% nel negozio di Humble, anche sui nuovi giochi appena pubblicati.
I titoli di Humble Choice del mese
Ecco i giochi dell'Humble Choice di maggio 2026:
- Diablo IV (versione Battle.net)
- Shin Megami Tensei V Vengeance
- Crysis 3 Remastered
- Heroes of Hammerwatch II
- Nordhold
- Rogue Waters
- Cubic Odyssey
- Mini Settlers
I titoli di punta sono ovviamente Diablo IV e Shin Megami Tensei V Vengeance. Il primo è un gioco di ruolo d'azione, il più recente della saga, e ci permette di vestire i panni di un personaggio personalizzabile, scegliendone la classe e gli equipaggiamenti. Va però precisato che la chiave di gioco è per Battle.net, non per Steam.
Shin Megami Tensei V Vengeance è invece un gioco di ruolo a turni di Atlus, che ci chiede di esplorare due diverse versioni di Tokyo, reclutando delle creature mostruose per il nostro team. Questa versione include anche l'espansione e la chiave è per Steam.