L'ex Presidente di Nintendo USA spiega perché Wii U ha fallito

Nintendo Wii U ha venduto 13,56 milioni di unità nell'arco di quattro anni, prima che la produzione terminasse. Se siete appassionati di videogiochi, saprete benissimo che si tratta di numeri assurdamente bassi, soprattutto considerando che Nintendo Switch è ufficialmente arrivata a 155.37 milioni di unità ed è ancora in produzione. Switch 2, in sette mesi, ha piazzato 17,37 milioni a livello mondiale.

Cosa ha detto Reggie Fils-Aimé su Nintendo Wii U

Parlando di Wii U durante un evento al NYU Game Center, Fils-Aimé ha iniziato chiedendo al pubblico quanti avessero acquistato la console. Quando un'alta percentuale ha alzato la mano, Fils-Aimé ha scherzato dicendo che era una risposta "scioccante". "Wii U è stata la seconda piattaforma con le peggiori prestazioni per Nintendo," ha osservato. "Seconda solo al Virtual Boy."

Reggie Fils-Aimé

"Quando stavamo sviluppando il Wii U, eravamo convinti che la combinazione di quella che chiamo l'esperienza a 3 metri - la TV a 3 metri di distanza - e un'esperienza a 25 centimetri, con una sorta di gameplay sul GamePad... fosse una grande idea," ha continuato. "Credevamo che avrebbe creato opportunità per diversi tipi di gameplay, in cui si poteva giocare insieme a ciò che accadeva sul grande schermo, come in Mario Kart, oppure giocare a un tipo di gioco diverso in cui una persona vive un'esperienza leggermente diversa da tutti gli altri."

"Abbiamo iniziato a creare contenuti con quell'idea e il risultato è stato NintendoLand," ha detto Fils-Aimé, riferendosi alla raccolta di mini-giochi arrivata insieme al Wii U stesso. "Pensavamo che potesse essere l'equivalente di Wii Sports per quella generazione. E quando ci giocai, non mi alzai dicendo: 'Accidenti, questo software non funziona per me', ma sentii quel piccolo prurito dietro il collo che ti dice: 'Ehh... questo non è Wii Sports'."

"Al lancio, in realtà, siamo andati bene nel primo anno, ma poi, mentre i giocatori guardavano alla nuova generazione di console di Sony e Microsoft, le nostre vendite si sono davvero bloccate," ha continuato Fils-Aimé. "L'altra cosa che accadde fu che il ritmo dei nuovi prodotti che avevamo visto sulla carta non si materializzò nei tempi di cui avevamo bisogno. Il team stava lavorando a un nuovo Smash Bros., Mario Kart, Splatoon - che è diventato un franchise fantastico per Nintendo - ma i giochi non uscirono abbastanza velocemente. E dopo il secondo anno, era chiaro che non avremmo ottenuto il successo di cui avevamo bisogno."

"È stato allora che il dirigente commerciale ha iniziato a spingere davvero per un programma su come correggere la rotta," ha ricordato, sottolineando due passaggi compiuti che inizialmente hanno soddisfatto i rivenditori che cercavano un'offerta più semplice, e poi i clienti che cercavano più giochi per la console.

"Avevamo lanciato due diverse SKU [essenzialmente, due versioni dello stesso prodotto], una aveva più memoria dell'altra," ha continuato. "Quella con meno memoria era bianca, l'altra SKU era nera. Ho eliminato la SKU bianca perché non c'era il volume necessario per sostenerla. Per mantenere i nostri partner commerciali, avevamo bisogno di una velocità che avesse senso. Ci siamo [anche] concentrati su alcuni giochi in arrivo digitalmente, e questo è stato davvero l'inizio di una profonda relazione con gli sviluppatori indipendenti che avrebbero trovato il successo su quella piattaforma, e poi su Nintendo Switch. Quindi abbiamo fatto una serie di sforzi commerciali per cercare di sostenere quanto più slancio avevamo."

"In due anni successivi, abbiamo lanciato quei micro dispositivi legacy... il NES mini e poi l'anno seguente, il SNES mini," ha spiegato Fils-Aimé. "Lo abbiamo fatto per sostenere il nostro business, perché avevamo bisogno di qualcosa da vendere in grandi volumi con l'arrivo delle festività. È stata una serie di idee commerciali, sapendo perfettamente che il Wii U era tenuto in vita artificialmente."

"Ora facciamo un salto a marzo 2016," ha detto Fils-Aimé. "Vengo chiamato in Giappone per una riunione e ho discusso con [l'ex presidente di Nintendo] il signor Iwata perché avevo organizzato delle attività per il mio compleanno. Lui era irremovibile sui giorni in cui mi voleva a Kyoto, e avrei festeggiato il mio compleanno a Kyoto."

"Alla fine c'erano due motivi per quell'incontro," ha rivelato Fils-Aimé. "Il primo è che è stato allora che mi ha detto che il suo cancro era tornato. A quel punto, credevamo tutti che avesse sconfitto il cancro, ma voleva dirmi faccia a faccia che era tornato. E ne abbiamo parlato per circa un'ora. E poi lui ha, come dire, cambiato registro. Ora dobbiamo parlare del futuro [, ha detto]. E fu in quell'incontro che pianificammo il lancio di Nintendo Switch. Il software che sarebbe uscito, il prezzo, come lo avremmo lanciato, come lo avremmo pensato. E finimmo per lanciare Switch il marzo successivo."

"Quando hai un'attività in difficoltà, lo capisci," ha concluso Fils-Aimé. "E quando lo capisci, devi intraprendere azioni decisive per gestire la situazione, gestire i tuoi componenti chiave, che si tratti di rivenditori o consumatori, e poi trovare la soluzione che porti al successo a valle. E per Nintendo, quella soluzione è stata Switch, che ha sfruttato l'intuizione che avevamo sull'esperienza a 3 metri e l'esperienza a 25 centimetri, ma l'esecuzione è stata diversa."

Certamente è stata la scelta giusta come confermano i dati più recenti: Nintendo Switch 2 batte PS5, è la console più venduta a marzo negli Stati Uniti.