Il gameplay di Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato mostrato di nuovo

Anche le meccaniche stealth sono state riviste : Edward può ora accovacciarsi in qualsiasi momento, quando si nasconde nell'ombra viene percepito meno rapidamente dai nemici e l'abilità Osserva ripresa da Assassin's Creed Shadows gli permette di leggere l'ambiente in maniera più profonda.

Com'è possibile vedere, le animazioni relative al parkour appaiono più veloci e naturali, con qualche extra quando Edward corre sui muri e la possibilità di rotolare all'atterraggio di un salto al fine di mantenere lo slancio senza interrompere il movimento.

È comparso in rete un nuovo video con diverse sequenze del gameplay di Assassin's Creed: Black Flag Resynced , che mostra il protagonista del remake, Edward Kenway, alle prese con svariate situazioni e con le novità introdotte per l'occasione.

Combattimenti e non solo

Nella nostra anteprima di Assassin's Creed: Black Flag Resynced vi abbiamo parlato anche di come gli sviluppatori abbiano migliorato il sistema di combattimento originale, rendendolo più reattivo e spettacolare grazie all'introduzione della schivata perfetta, degli attacchi pesanti caricati e di numerose "finisher" che aumentano la varietà dell'azione.

Nel video si vedono anche momenti in cui Edward interagisce con i PNG, mimetizzandosi oppure trovando modi per distrarre eventuali guardie e assicurarsi un passaggio tranquillo verso una zona presidiata, senza dover sfoderare la spada o la lama celata.