Il gameplay di Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato mostrato di nuovo

È comparso in rete un nuovo video con diverse sequenze del gameplay di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, che mostra il protagonista del remake, Edward Kenway, alle prese con svariate situazioni e con le novità introdotte per l'occasione.
Com'è possibile vedere, le animazioni relative al parkour appaiono più veloci e naturali, con qualche extra quando Edward corre sui muri e la possibilità di rotolare all'atterraggio di un salto al fine di mantenere lo slancio senza interrompere il movimento.
Black Flag Resynced vede il ritorno delle opzioni avanzate e del salto manuale, per un controllo più preciso del personaggio, mentre le nuove zipline aggiungono ulteriore verticalità agli spostamenti, andando ad arricchire l'esplorazione.
Anche le meccaniche stealth sono state riviste: Edward può ora accovacciarsi in qualsiasi momento, quando si nasconde nell'ombra viene percepito meno rapidamente dai nemici e l'abilità Osserva ripresa da Assassin's Creed Shadows gli permette di leggere l'ambiente in maniera più profonda.
Combattimenti e non solo
Nella nostra anteprima di Assassin's Creed: Black Flag Resynced vi abbiamo parlato anche di come gli sviluppatori abbiano migliorato il sistema di combattimento originale, rendendolo più reattivo e spettacolare grazie all'introduzione della schivata perfetta, degli attacchi pesanti caricati e di numerose "finisher" che aumentano la varietà dell'azione.
Nel video si vedono anche momenti in cui Edward interagisce con i PNG, mimetizzandosi oppure trovando modi per distrarre eventuali guardie e assicurarsi un passaggio tranquillo verso una zona presidiata, senza dover sfoderare la spada o la lama celata.