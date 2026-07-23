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PS6 potrebbe risolvere il problema del drifting sui controller

Stando a un brevetto depositato da Sony, sembra che PS6 utilizzerà finalmente tecnologie in grado di risolvere l'annoso problema del drifting che affligge i controller.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/07/2026
Il controller DualSense

Un brevetto depositato da Sony rivela che PS6 potrebbe risolvere il problema del drifting sui controller, adottando finalmente una tecnologia basata su sensori magnetici simili ai moderni dispositivi TMR (Tunnel MagnetoResistance).

Come certamente saprete, i tradizionali potenziometri sono soggetti a usura e il deterioramento di questi componenti produce appunto il fenomeno del drifting, in cui uno o entrambi gli stick analogici "si bloccano" su determinati input, determinando ad esempio il movimento involontario di un personaggio o del mirino in uno sparatutto.

Sony aveva già tentato di mitigare il problema con il DualSense Edge, introducendo moduli analogici facilmente sostituibili, ma il nuovo brevetto lascia intendere che la casa giapponese starebbe lavorando a una soluzione definitiva.

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Stando ai documenti, il nuovo sistema impiegherebbe appunto sensori magnetici che non prevedono il contatto diretto fra le parti deteriorabili, aumentando la precisione e garantendo una durata sostanzialmente maggiore del controller.

La descrizione del brevetto

Dopo gli indizi relativi all'abbandono del sistema di dissipazione a metallo liquido, il nuovo brevetto depositato da Sony spiega che "poiché viene utilizzato un sensore di inclinazione che rileva il movimento della levetta senza contatto fisico, è possibile effettuare la rilevazione con elevata precisione anche dopo un utilizzo prolungato."

L'attuale controller DualSense
L'attuale controller DualSense

"Inoltre, poiché la rotazione della levetta è limitata dall'interazione tra gli elementi di aggancio, quando l'utente applica una forza per inclinarla, tale forza non viene dispersa nella rotazione della levetta stessa, migliorandone di conseguenza la maneggevolezza e la precisione."

Oltre ai sensori magnetici, il progetto prevede inoltre un meccanismo di ritorno in posizione neutra basato su molle e una struttura progettata per mantenere la levetta più stabile durante l'utilizzo.

Chiaramente, trattandosi di brevetti, non è dato sapere se queste soluzioni verranno effettivamente applicate alla prossima console Sony: staremo a vedere.

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