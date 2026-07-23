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La telecamera per Nintendo Switch 2 a forma di Pianta Piranha è in offerta su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, disponibile un'offerta sulla telecamera per Nintendo Switch 2 a forma di Pianta Piranha. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/07/2026
Telecamera Nintendo Switch 2

Su Amazon, oggi, disponibile un'offerta sulla telecamera per Nintendo Switch 2 a forma di Pianta Piranha: la promo prevede uno sconto attivo del 27% per un costo finale di 29€ (meno di 2€ in più rispetto al minimo storico). Acquistala direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La telecamera USB a forma di Pianta Piranha per Nintendo Switch 2 è un accessorio che unisce funzionalità e design ispirato a uno dei "personaggi" più iconici dell'universo di Super Mario. Pensata per accompagnare le nuove funzioni della console, offre un look originale che si integra perfettamente con l'estetica Nintendo.

Ulteriori dettagli su questa telecamera

La telecamera è compatibile con tutte le modalità di utilizzo di Nintendo Switch 2, funzionando senza problemi sia in modalità TV, sia in modalità portatile che in modalità da tavolo. Questa versatilità permette di utilizzarla in qualsiasi situazione, a casa o in mobilità.

Uno degli elementi distintivi è il design della Pianta Piranha, caratterizzato da collo e bocca flessibili. Il collo può essere orientato facilmente per trovare l'inquadratura ideale, mentre la bocca può aprirsi e chiudersi.

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Dal punto di vista tecnico, integra un sensore con risoluzione 640 x 480 pixel e acquisizione video a 30 fotogrammi al secondo, offrendo un angolo di visione di 80 gradi, sufficiente per inquadrare comodamente il giocatore durante le sessioni di gioco o le videochat compatibili.

La confezione include tutto il necessario per l'installazione immediata, con un cavo USB-C per il collegamento alla console e un adattatore stereo da 3,5 mm ad angolo retto.

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