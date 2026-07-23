GeForce NOW amplia il catalogo con Path of Exile: Curse of the Allflame e nove nuovi giochi

NVIDIA ha annunciato un nuovo aggiornamento del catalogo di GeForce NOW attraverso il consueto appuntamento del GFN Thursday, confermando l'arrivo di nuovi contenuti e titoli giocabili direttamente dal cloud senza la necessità di effettuare download, installazioni o aggiornamenti manuali.
Tra le principali novità spicca Path of Exile: Curse of the Allflame, la nuova espansione dell'action RPG di Grinding Gear Games, disponibile fin dal giorno del lancio sulla piattaforma di cloud gaming. Gli abbonati potranno accedere immediatamente ai nuovi contenuti semplicemente avviando il gioco, sfruttando uno dei principali vantaggi offerti dal servizio.
La stagione 4 di Battlefield 6 e l'accesso anticipato ad Halo: Campaign Evolved con GeForce NOW
NVIDIA evidenzia inoltre la disponibilità della Stagione 4 di Battlefield 6, anch'essa accessibile fin dal debutto. L'obiettivo è consentire agli utenti di partecipare subito ai nuovi eventi e alle modalità introdotte dagli sviluppatori, senza tempi di attesa legati all'installazione delle patch.
L'aggiornamento comprende anche il ritorno di alcuni celebri titoli Capcom. Breath of Fire IV, Dino Crisis e Dino Crisis 2 entrano infatti nella libreria di GeForce NOW, offrendo agli utenti la possibilità di riscoprire tre classici direttamente in streaming.
Tra le novità figura anche l'accesso anticipato di Halo: Campaign Evolved, che apre la nuova selezione settimanale di giochi disponibili sulla piattaforma.
Tutti i nuovi titoli in arrivo su GeForce NOW
GeForce NOW continua così ad ampliare il proprio catalogo, permettendo di giocare in streaming a migliaia di titoli PC su numerosi dispositivi compatibili. Di seguito l'elenco completo dei giochi aggiunti questa settimana:
- ZeroSpace (nuova uscita su Steam, disponibile dal 20 luglio)
- The Life and Suffering of Prince Jerian (nuova uscita su Steam, disponibile dal 20 luglio)
- The Planet Crafter (nuova uscita su Xbox, disponibile su Game Pass dal 21 luglio)
- Carnival Hunt (nuova uscita su Steam, disponibile dal 23 luglio)
- Dinoblade (nuova uscita su Steam, disponibile dal 23 luglio)
- Breath of Fire IV (Steam)
- CloverPit (Xbox, disponibile su Game Pass)
- Dino Crisis (Steam)
- Dino Crisis 2 (Steam)
Queste erano le principali novità in casa GeForce NOW: che cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra.