NVIDIA potrebbe lanciare la GeForce RTX 5090 SE: prestazioni di fascia alta a un prezzo inferiore

NVIDIA starebbe preparando una nuova scheda grafica destinata alla fascia alta del mercato gaming, identificata al momento con il nome GeForce RTX 5090 SE.
Le informazioni disponibili provengono da indiscrezioni non confermate e indicano un prodotto pensato per offrire prestazioni vicine al modello di punta, ma con un prezzo teoricamente più basso.
Secondo le voci circolate online, la nuova GPU si posizionerebbe tra RTX 5080 e RTX 5090, prendendo di fatto il posto della RTX 5080 Ti, che sarebbe stata cancellata dai piani dell'azienda.
I dettagli tecnici della NVIDIA GeForce RTX 5090 SE
La scheda sarebbe basata sull'architettura Blackwell e utilizzerebbe una versione ridotta del chip GB202, lo stesso impiegato sulla RTX 5090 tradizionale. Tra le specifiche ipotizzate figurano 14.080 CUDA core, circa il 33% in meno rispetto ai 21.760 della RTX 5090, insieme a 32 GB di memoria GDDR7 collegati tramite un bus a 384 bit.
Le indiscrezioni parlano inoltre di 110 Streaming Multiprocessor, 110 RT Core, 440 Tensor Core e 440 TMU. Il consumo energetico totale sarebbe di circa 500 W, inferiore di circa il 12% rispetto ai 575 W attribuiti alla RTX 5090. Non sono emerse informazioni ufficiali sul numero di ROP, anche se alcune speculazioni indicano un valore vicino a 144 unità.
Indiscrezioni sul prezzo (e non solo) della NVIDIA GeForce RTX 5090 SE
Per quanto riguarda il prezzo, la RTX 5090 SE potrebbe arrivare sul mercato con un MSRP di circa 1.500 dollari, circa il 25% in meno rispetto ai 1.999 dollari della RTX 5090. Tuttavia, la disponibilità effettiva rappresenta una delle principali incognite.
Attualmente la RTX 5090 viene spesso venduta a cifre superiori ai 3.000 dollari, con alcuni modelli che superano i 4.000 dollari, mentre la RTX 5080, proposta a 999 dollari di listino, si trova frequentemente tra 1.200 e 1.600 dollari a causa delle limitazioni nell'approvvigionamento di memoria video e della forte domanda.
Secondo le indiscrezioni, NVIDIA starebbe lavorando anche a una RTX 5080 Super. Questa scheda dovrebbe offrire 24 GB di GDDR7 su bus 256 bit, 10.752 CUDA core e un TDP di 415 W. La presentazione sarebbe prevista per il CES 2027 di gennaio.