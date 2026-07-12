NVIDIA potrebbe lanciare la GeForce RTX 5090 SE: prestazioni di fascia alta a un prezzo inferiore

Secondo le voci circolate online, la nuova GPU si posizionerebbe tra RTX 5080 e RTX 5090 , prendendo di fatto il posto della RTX 5080 Ti, che sarebbe stata cancellata dai piani dell'azienda.

Le informazioni disponibili provengono da indiscrezioni non confermate e indicano un prodotto pensato per offrire prestazioni vicine al modello di punta , ma con un prezzo teoricamente più basso.

NVIDIA starebbe preparando una nuova scheda grafica destinata alla fascia alta del mercato gaming, identificata al momento con il nome GeForce RTX 5090 SE .

I dettagli tecnici della NVIDIA GeForce RTX 5090 SE

La scheda sarebbe basata sull'architettura Blackwell e utilizzerebbe una versione ridotta del chip GB202, lo stesso impiegato sulla RTX 5090 tradizionale. Tra le specifiche ipotizzate figurano 14.080 CUDA core, circa il 33% in meno rispetto ai 21.760 della RTX 5090, insieme a 32 GB di memoria GDDR7 collegati tramite un bus a 384 bit.

Le indiscrezioni parlano inoltre di 110 Streaming Multiprocessor, 110 RT Core, 440 Tensor Core e 440 TMU. Il consumo energetico totale sarebbe di circa 500 W, inferiore di circa il 12% rispetto ai 575 W attribuiti alla RTX 5090. Non sono emerse informazioni ufficiali sul numero di ROP, anche se alcune speculazioni indicano un valore vicino a 144 unità.