La scheda madre Gygabite B650 AERO G è in promo su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che coinvolge la scheda madre Gygabite il cui prezzo cala del 41% per un totale di 184€ (suo minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Basata sul socket AMD AM5, è compatibile con i processori AMD Ryzen Serie 7000, 8000 e 9000, garantendo un percorso di aggiornamento anche per le future configurazioni. Tra le caratteristiche più interessanti spicca la tecnologia VisionLINK, che integra una porta USB-C capace di gestire contemporaneamente uscita video, trasferimento dati e alimentazione, semplificando il collegamento di monitor e periferiche compatibili.