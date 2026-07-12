La scheda madre Gygabite B650 AERO G è in promo su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che coinvolge la scheda madre Gygabite il cui prezzo cala del 41% per un totale di 184€ (suo minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Basata sul socket AMD AM5, è compatibile con i processori AMD Ryzen Serie 7000, 8000 e 9000, garantendo un percorso di aggiornamento anche per le future configurazioni. Tra le caratteristiche più interessanti spicca la tecnologia VisionLINK, che integra una porta USB-C capace di gestire contemporaneamente uscita video, trasferimento dati e alimentazione, semplificando il collegamento di monitor e periferiche compatibili.
Ulteriori dettagli sulla scheda madre
La memoria è affidata a un sistema DDR5 Dual Channel con quattro slot DIMM. Per l'archiviazione, la B650 AERO G mette a disposizione un connettore M.2 PCIe 5.0 x4 e due slot M.2 PCIe 4.0 x4, consentendo di installare SSD NVMe di ultima generazione con velocità molto elevate.
Il comparto di raffreddamento comprende un design termico avanzato e la tecnologia M.2 Thermal Guard III, studiati per mantenere basse le temperature dei VRM e degli SSD PCIe 5.0, assicurando stabilità anche durante i carichi di lavoro più intensi.
Infine, il sistema EZ-Latch rende l'installazione e la sostituzione della scheda video e delle unità M.2 estremamente rapide grazie a un pratico meccanismo di sgancio senza viti.